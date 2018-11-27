شاهد: دبلوماسية الكلاب بين الكوريتين تؤتي ثمارها

نشر القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، فيديو وصورا للرئيس مون جيه-إن وهو يقدم جراء مولودة حديثا لزوج من الكلاب قدمتهما كوريا الشمالية كهدية لجارتها الجنوبية.

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