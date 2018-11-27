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منوعات|كوريا الجنوبية

شاهد: دبلوماسية الكلاب بين الكوريتين تؤتي ثمارها

27/11/2018

نشر القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، فيديو وصورا للرئيس مون جيه-إن وهو يقدم جراء مولودة حديثا لزوج من الكلاب قدمتهما كوريا الشمالية كهدية لجارتها الجنوبية.

التفاصيل:
  • القصر الرئاسي أعلن عن ميلاد الجراء للمرة الأولى، الأحد (25 نوفمبر/ تشرين الثاني) عندما نشر صورا للرئيس مون وزوجته وهما يلاعبان الجراء.
  • تتولى الكلبة جومي رعاية أبنائها الجراء وهي واحدة من زوج كلاب من فصيلة بونجسان أهداهما الزعيم الكوري الشمال كيم جونج أون إلى مون في سبتمبر/ أيلول، وذلك في أحدث إشارة على التحول الكبير في العلاقات بين البلدين.
  • تسمى فصيلة كلاب بونجسان نسبة إلى منطقة في كوريا الشمالية وتشتهر بإخلاصها ومهاراتها في الصيد.
  • مون وكيم عقدا لقاءهما الثالث هذا العام في العاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ في منتصف سبتمبر/ أيلول.

المصدر : رويترز
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