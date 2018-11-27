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دراسة: قلة نوم الطفل ترتبط بالبدانة والنظام الغذائي السيء

فترة النوم غير الكافية مرتبطة بالعادات الغذائية غير الصحية
فترة النوم غير الكافية مرتبطة بالعادات الغذائية غير الصحية
27/11/2018

أشارت دراسة جديدة أجريت بين نحو 178 ألف طالب، إلى أن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بأسلوب الحياة غير الصحي بين الأطفال والمراهقين.

تفاصيل الداسة:
  • موقع "ساينس ديلي" المعني بشؤون العلم، ذكر أن النتائج تظهر أن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بالعادات الغذائية غير الصحية مثل عدم تناول الفطور وتناول الوجبات السريعة والحلويات بانتظام.
  • جرى ربط فترة النوم غير الكافية بزيادة فترات الجلوس أمام التلفزيون أو الحاسب الآلي.
  • المشرف على الدراسة لابروس سيدوسيس، وهو رئيس قسم علم الحركة والصحة بجامعة روتجرز في نيوجيرسي الأمريكية، قال إنه طبقًا للدراسة نام نحو 40% من التلاميذ فترة أقل مما ينصح بها.
  • سيدوسيس أضاف أنه جرى ربط مستويات النوم غير الكافية بالعادات الغذائية السيئة وزيادة التعرض للشاشات والبدانة في كلا الجنسين.
قلة نوم الطفل ترتبط بنظام غذائي سيئ والبدانة (غيتي)
  • نتائج الدراسة نشرت في دورية طب النوم السريري.
  • الأكاديمية الأمريكية للطب السريري تنصح بأنه ينبغي على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 عاما بالنوم من 9 إلى 12 ساعة بشكل منتظم من أجل صحة أفضل.
  • الأكاديمية أكدت أيضًا أنه يجب على المراهقين من 13 إلى 18 عامًا النوم من ثماني إلى عشر ساعات.
  • هذه البيانات جرى الحصول عليها من استطلاع حول الصحة في مدرسة باليونان شارك فيه 177 ألفا و91 تلميذًا بين ثمانية و17 عامًا.
  • جرى تصنيف الأطفال الذين ناموا في العادة أقل من تسع ساعات يوميًا، والمراهقين الذين ناموا أقل من ثماني ساعات يوميًا على أنهم حصلوا على نوم غير كافٍ.
  • تبين أن المراهقين الذين ينامون فترات نوم غير كافية لديهم مستوى أقل من اللياقة البدنية والنشاط البدني. 
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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