دراسة: قلة نوم الطفل ترتبط بالبدانة والنظام الغذائي السيء

أشارت دراسة جديدة أجريت بين نحو 178 ألف طالب، إلى أن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بأسلوب الحياة غير الصحي بين الأطفال والمراهقين.

تفاصيل الداسة:

موقع "ساينس ديلي" المعني بشؤون العلم، ذكر أن النتائج تظهر أن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بالعادات الغذائية غير الصحية مثل عدم تناول الفطور وتناول الوجبات السريعة والحلويات بانتظام.

جرى ربط فترة النوم غير الكافية بزيادة فترات الجلوس أمام التلفزيون أو الحاسب الآلي.

المشرف على الدراسة لابروس سيدوسيس، وهو رئيس قسم علم الحركة والصحة بجامعة روتجرز في نيوجيرسي الأمريكية، قال إنه طبقًا للدراسة نام نحو 40% من التلاميذ فترة أقل مما ينصح بها.

سيدوسيس أضاف أنه جرى ربط مستويات النوم غير الكافية بالعادات الغذائية السيئة وزيادة التعرض للشاشات والبدانة في كلا الجنسين.

قلة نوم الطفل ترتبط بنظام غذائي سيئ والبدانة (غيتي)