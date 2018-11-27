دراسة: قلة نوم الطفل ترتبط بالبدانة والنظام الغذائي السيء

أشارت دراسة جديدة أجريت بين نحو 178 ألف طالب، إلى أن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بأسلوب الحياة غير الصحي بين الأطفال والمراهقين.
تفاصيل الداسة:
- موقع "ساينس ديلي" المعني بشؤون العلم، ذكر أن النتائج تظهر أن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بالعادات الغذائية غير الصحية مثل عدم تناول الفطور وتناول الوجبات السريعة والحلويات بانتظام.
- جرى ربط فترة النوم غير الكافية بزيادة فترات الجلوس أمام التلفزيون أو الحاسب الآلي.
- المشرف على الدراسة لابروس سيدوسيس، وهو رئيس قسم علم الحركة والصحة بجامعة روتجرز في نيوجيرسي الأمريكية، قال إنه طبقًا للدراسة نام نحو 40% من التلاميذ فترة أقل مما ينصح بها.
- سيدوسيس أضاف أنه جرى ربط مستويات النوم غير الكافية بالعادات الغذائية السيئة وزيادة التعرض للشاشات والبدانة في كلا الجنسين.
- نتائج الدراسة نشرت في دورية طب النوم السريري.
- الأكاديمية الأمريكية للطب السريري تنصح بأنه ينبغي على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 عاما بالنوم من 9 إلى 12 ساعة بشكل منتظم من أجل صحة أفضل.
- الأكاديمية أكدت أيضًا أنه يجب على المراهقين من 13 إلى 18 عامًا النوم من ثماني إلى عشر ساعات.
- هذه البيانات جرى الحصول عليها من استطلاع حول الصحة في مدرسة باليونان شارك فيه 177 ألفا و91 تلميذًا بين ثمانية و17 عامًا.
- جرى تصنيف الأطفال الذين ناموا في العادة أقل من تسع ساعات يوميًا، والمراهقين الذين ناموا أقل من ثماني ساعات يوميًا على أنهم حصلوا على نوم غير كافٍ.
- تبين أن المراهقين الذين ينامون فترات نوم غير كافية لديهم مستوى أقل من اللياقة البدنية والنشاط البدني.