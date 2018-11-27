دراسة: أخطر مكان في العالم بالنسبة للمرأة هو بيتها!

حذّرت دراسة أممية صدرت بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، من أن أخطر مكان في العالم بالنسبة للنساء، هو المنزل!

وتم الإعلان عن الدراسة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال مؤتمر صحفي، عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك الأمريكية.

تفاصيل الدراسة:

من بين ما يقدر بنحو 87 ألف امرأة قُتلن في العام الماضي، حوالي 50 ألفا منهن أي 58%، أُزهقت أرواحهن على يد شركائهن أو أفراد عائلاتهن.

أكثر من ثلث النساء اللواتي قُتلن عمدًا في عام 2017، قُتلن على يد شريك حالي أو سابق.

137 امرأة يُقتلن على أيدي أفراد عائلاتهن كل يوم في بلدان العالم المختلفة.

احتجاج في تشيلي على العنف ضد المرأة (غيتي)

آسيا وأفريقيا والأمريكيتان هي المناطق الأكثر عرضة لخطر القتل بالنسبة للمرأة، على يد الشركاء الحميميين أو أفراد الأسرة، فيما جاءت الدول الأوربية في المرتبة الأخيرة، أي بمعدل 0.7 لكل 100 ألف من الإناث.

من الضروري اتخاذ سلسلة من التدابير لمكافحة جرائم قتل المرأة، بما في ذلك التنسيق بين الشرطة ونظام العدالة الجنائية والخدمات الصحية والاجتماعية، وإشراك الرجال أكثر في معالجة المشكلة.

ويحتفل العالم في 25 من نوفمبر/تشرين الثاني كل عام بـ"اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، الذي يعد شكلًا من الأشكال الخطيرة لانتهاك حقوق الانسان.