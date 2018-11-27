تعديل الأجنة البشرية يصدم العلماء: فُتحت أبواب جهنم

دان مسؤولون وعلماء صينيون، الثلاثاء، ما قاله باحث في علم الوراثة من أنه أجرى تعديلا جينيا على توأمتين في أول خطوة من نوعها على أطفال.

ماذا حدث؟

في مقاطع مصورة منشورة على الإنترنت دافع عالم الوراثة خه جيان كوي عما زعم أنه حققه، وهو إجراء تعديل جيني على التوأمتين وهما في رحم الأم قبل مولدهما الشهر الجاري بهدف حمايتهما من الإصابة بفيروس (إتش آي في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

من المنتظر أن يلقي "كوي" الأربعاء، كلمة حول تعديل الجينوم البشري خلال قمة في جامعة هونغ كونغ.

خطاب وجهه نحو 120 عالم صيني

استخدام تكنولوجيا (كريسبر-كاس 9) لتعديل جينات الأجنة البشرية محفوف بالمخاطر وغير مبرر ويضر بسمعة وتطور الطب الحيوي في الصين.

العلماء: فُتحت أبواب جهنم. ربما ما زال هناك بصيص أمل في إغلاقها قبل فوات الأوان.

العلماء قالوا إن مراجعة أخلاقيات الطب الحيوي لهذا الذي يطلق عليه بحث علمي موجودة بالاسم فقط. وإن إجراء تجارب مباشرة على البشر لا يمكن وصفه إلا بالجنون.

شديد الخطورة

يانغ تشين قانغ الأستاذ في جامعة فودان: وقعت على الخطاب لأن التعديل الجيني شديد الخطورة.

وقعت على الخطاب لأن التعديل الجيني شديد الخطورة. الجمعية الصينية للجينات والجمعية الصينية لأبحاث الخلايا الجذعية قالت في بيان: خه (العالم الذي يزعم قيامه بتعديل الأجنة) تصرف بشكل فردي، وعمله ينطوي على مخاطر جمة على سلامة الكيانات محل البحث.

خه (العالم الذي يزعم قيامه بتعديل الأجنة) تصرف بشكل فردي، وعمله ينطوي على مخاطر جمة على سلامة الكيانات محل البحث. الجمعيتان: نعتقد أن البحث الذي أجراه "خه" يتعارض بشدة مع القواعد الصينية والتوافق الذي توصل إليه مجتمع العلوم الدولي.

ما هي تكنولوجيا كريسبر- كاس 9؟

تتيح تكنولوجيا (كريسبر-كاس 9) للعلماء قطع ونسخ الحامض النووي الوراثي (دي إن إيه) مما يزيد الآمال في إجراء إصلاح جيني للوقاية من الأمراض. غير أن هناك مخاوف بشأن السلامة وأخلاقيات العمل.

من الممكن أن تفتح هذه التكنولوجيا الباب أمام إزالة جينات أخرى مسؤولة عن أمراض أو مشاعر مثل الخوف أو الألم، وهو ما يثير احتمالات واسعة في المستقبل حول سوء استخدام هذه التكنولوجيا.

تبرؤ من التجربة

نفى مستشفى شنتشن هارمونيكير، الوارد في سجل التجارب الإكلينيكية بالصين على الإنترنت إعطاءه موافقة أخلاقية لتجربة "خه"، أو أن يكون قد شارك في أي عمليات إكلينيكية لها صلة بأطفال معدلين جينيا.

أصدرت شركة هارمونيكير ميديكال هولدنجز التابع لها المستشفى بيانا قال فيه إنها تشتبه في تزوير التوقيعات الواردة على الوثيقة المنشورة على الإنترنت، مضيفة أن لجنة أخلاقيات العمل الطبي في المستشفى لم تعقد أي اجتماعات متصلة بهذا الشأن.

صدمة شديدة