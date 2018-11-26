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شاهد: صداقة غريبة تربط بين ممثل و12 دبّا

26/11/2018

يهتم الممثل المسرحي الجورجي "سوسو جيكوريشفيلي"، بجِراء دببة تعرضت أمّهاتها للقتل من قبل الصيّادين بشكل غير قانوني.

صداقة غريبة
  • جيكوريشفيلي (32 عامًا)، يعتني بصغار الدببة منذ 8 أعوام، خارج أوقات عمله الأصلي.
  • الممثل المسرحي أسس في قرية تسخفاريتشاميا القريبة من العاصمة تبليسي، "مأوى الدببة في جورجيا"، وهو الأول من نوعه بالبلاد.
  • جيكوريشفيلي أشار إلى أنه في 2010، جاء له صيادون بجرو دب بنّي، عمره أسبوعان فقط.
صداقة عمرها 8 أعوام تربط بين ممثل جورجي وصغار الدببة (الأناضول)
مأوى لصغار الدببة:
  • الممثل الجورجي قال "عندما لم أجد مكانا يهتم بالدب الصغير، قررت أن أرعاه بنفسي، ولقد قدمت له غذاء الرضاعة، وهكذا بدأت حكايتي مع صغار الدببة".
  • جيكوريشفيلي أشار إلى أن الصيادين أحضروا له في السنوات اللاحقة العديد من صغار الدببة، بعدما قتلوا أمهاتها بطريقة غير قانونية.
  • الممثل المسرحي أسس مأوى الدببة، بالتعاون مع رجل الأعمال الجورجي تاماز إليزباراشفيلي، مبيّنًا أنه يهتم حاليا بـ 12 جرو دب بنّي، في مأوى الدببة.
المصدر : الأناضول
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