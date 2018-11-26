شاهد: صداقة غريبة تربط بين ممثل و12 دبّا

يهتم الممثل المسرحي الجورجي "سوسو جيكوريشفيلي"، بجِراء دببة تعرضت أمّهاتها للقتل من قبل الصيّادين بشكل غير قانوني.

صداقة غريبة

جيكوريشفيلي (32 عامًا)، يعتني بصغار الدببة منذ 8 أعوام، خارج أوقات عمله الأصلي.

الممثل المسرحي أسس في قرية تسخفاريتشاميا القريبة من العاصمة تبليسي، "مأوى الدببة في جورجيا"، وهو الأول من نوعه بالبلاد.

جيكوريشفيلي أشار إلى أنه في 2010، جاء له صيادون بجرو دب بنّي، عمره أسبوعان فقط.

صداقة عمرها 8 أعوام تربط بين ممثل جورجي وصغار الدببة (الأناضول)

مأوى لصغار الدببة: