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شاهد: أول فريق مصري لكرة القدم من لاعبين مصابين بالشلل الدماغي

26/11/2018

ما بدأ كنشاط لتزجية الفراغ وقضاء وقت ممتع تحول إلى رياضة جدية للاعبي فريق مصري جمع بينهم حب كرة القدم والإصابة بالشلل الدماغي.

ما القصة؟
  • مؤسس الفريق عبد الله عصام، وهو نفسه مصاب بالشلل الدماغي، قال إنه استلهم الفكرة من خلال مشاهدته لتجربة الفريق المصري للمكفوفين.
  • عصام، البالغ من العمر 24 عامًا، قال إنه يحلم بأن يطور فريقه لكي يشارك على المستوى العالمي ويأمل في مساعدة من اللجنة البارلمبية المصرية.
  • أحد أعضاء الفريق، ويدعى حسن أشرف، يقول إنه اعتاد لعب كرة القدم مع لاعبين غير مصابين بالشلل الدماغي، لكنه كان يشعر بأنه كان يعامل بشكل مختلف.
  • أخصائي العلاج الطبيعي محمد نجيب شدد على الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الرياضة لصالح المصابين بالشلل الدماغي.
المصدر : أسوشيتد برس
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