شاهد: أول فريق مصري لكرة القدم من لاعبين مصابين بالشلل الدماغي

ما بدأ كنشاط لتزجية الفراغ وقضاء وقت ممتع تحول إلى رياضة جدية للاعبي فريق مصري جمع بينهم حب كرة القدم والإصابة بالشلل الدماغي.
ما القصة؟
- مؤسس الفريق عبد الله عصام، وهو نفسه مصاب بالشلل الدماغي، قال إنه استلهم الفكرة من خلال مشاهدته لتجربة الفريق المصري للمكفوفين.
- عصام، البالغ من العمر 24 عامًا، قال إنه يحلم بأن يطور فريقه لكي يشارك على المستوى العالمي ويأمل في مساعدة من اللجنة البارلمبية المصرية.
- أحد أعضاء الفريق، ويدعى حسن أشرف، يقول إنه اعتاد لعب كرة القدم مع لاعبين غير مصابين بالشلل الدماغي، لكنه كان يشعر بأنه كان يعامل بشكل مختلف.
- أخصائي العلاج الطبيعي محمد نجيب شدد على الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الرياضة لصالح المصابين بالشلل الدماغي.