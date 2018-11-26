الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان عام 2050

يشهد عدد السكان في العالم نموا من مليار شخص في عام 1800 إلى 7.6 مليارات في عام 2018، ويتوقع أن يصل إلى 8.6 مليارات شخص في منتصف 2030، 9.8 مليارات في منتصف عام 2050.

وبحلول عام 2100 ستكون أفريقيا موطنا لثلث سكان العالم، وهو تضخم يمكن استغلاله كفرصة لدفع الاقتصاد، نظرا لزيادة حجم القوى العاملة الشابة، بدلا من النظر إليه باعتباره تهديدا.

حقائق عن النمو السكاني: