الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان عام 2050

يشهد عدد السكان في العالم نموا من مليار شخص في عام 1800 إلى 7.6 مليارات في عام 2018، ويتوقع أن يصل إلى 8.6 مليارات شخص في منتصف 2030، 9.8 مليارات في منتصف عام 2050.
وبحلول عام 2100 ستكون أفريقيا موطنا لثلث سكان العالم، وهو تضخم يمكن استغلاله كفرصة لدفع الاقتصاد، نظرا لزيادة حجم القوى العاملة الشابة، بدلا من النظر إليه باعتباره تهديدا.
حقائق عن النمو السكاني:
- من المنتظر أن تشهد أفريقيا وآسيا أكبر معدل للنمو السكاني خلال العقود المقبلة، وستضم القارتان 8 من أكبر 10 دول من حيث عدد السكان بحلول عام 2050
- في العديد من الدول الأفريقية يصل معدل المواليد إلى 5 أطفال لكل امرأة، بينما يصل هذا المعدل في النيجر إلى 7 أطفال لكل امرأة، مقابل 2.4 طفل المتوسط العالمي لكل امرأة.
- بحلول عام 2050، ستخطف الهند لقب أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وتتأخر الصين إلى المرتبة الثانية.
- من المنتظر أيضا أن تشهد نيجيريا أسرع معدل نمو سكاني، ليتجاوز عدد سكانها الولايات المتحدة بحلول عام 2050، وتصبح ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
- يذكر أن عدد سكان العالم قد تضاعف في أقل من أربعة عقود، حيث بلغ 3 مليارات و700 مليون نسمة عام 1970، وارتفع إلى 7 مليارات و600 مليون نسمة عام 2017، ومن المتوقع أن يزيد بنحو مليار نسمة بحلول 2030، ليصل تعداد سكان الكوكب حينها 8 مليارات و600 مليون نسمة.
- وعلى الجانب الآخر ستشهد بعض الدول انكماشا سكانيا، إذ من المتوقع أن يتقلص عدد سكان اليابان، البالغ حاليا نحو 127 مليون نسمة، بنحو الثلث، خلال الـ 50 عاما المقبلة، نظرا لارتفاع أعداد الوفيات مقارنة بالمواليد.
- أسرع انكماش سكاني ستشهده دول أوربا الشرقية، وتحديدا في رومانيا وصربيا وبولندا وأوكرانيا وبلغاريا، نظرا لارتفاع معدلات الهجرة والوفيات بسبب ارتفاع معدل الأعمار، وانخفاض معدل المواليد.