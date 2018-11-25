يوتيوب يختبر خاصية جديدة لتقليل ظهور الإعلانات

كشف موقع "يوتيوب" النقاب عن تطوير خاصية جديدة لتقليل ظهور الإعلانات أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، وهو الأمر الذي يزعج الكثير من المستخدمين.
التفاصيل:
- حسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن موقع "يوتيوب" التابع لمجموعة "جوجل" العملاقة لخدمات الإنترنت يستعد لإضافة خاصية جديدة لتحسين مشاهدة عروض الفيديو عبر الموقع، من خلال إضافة إعلانين قابلين للتخطي بشكل متعاقب وهو ما يقلل عدد مرات ظهور الإعلانات أثناء مشاهدة الفيديو الواحد بأكثر من 40% عن المستويات الحالية.
- سيتم إطلاق الخاصية الجديدة في البداية لمستخدمي موقع "يوتيوب" عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبي. وبعدها ستتاح الخاصية لمستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية فيما بعد.
- تقارير تشير إلى أن معدل مشاهدة "يوتيوب" عبر شاشات أجهزة التلفزيون يزيد على 180 مليون ساعة يوميا في المتوسط.