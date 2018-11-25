يوتيوب يختبر خاصية جديدة لتقليل ظهور الإعلانات

كشف موقع "يوتيوب" النقاب عن تطوير خاصية جديدة لتقليل ظهور الإعلانات أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، وهو الأمر الذي يزعج الكثير من المستخدمين.

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