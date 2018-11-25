شاهد: طبيب فلسطيني يحصد لقب "مخترع العرب"

فاز الطبيب الفلسطيني الشاب وليد البنا، أمس، بلقب أفضل مخترع في العالم العربي، عن ابتكاره "نظارات تحليل شبكية العين لصحة الدماغ"، ضمن برنامج "نجوم العلوم" التابع لمؤسسة قطر.

المركز الأول

الحلقة الأخيرة من الموسم العاشر من برنامج "نجوم العلوم"، أمس، شهدت الإعلان عن فوز وليد البنّا بلقب أفضل مخترع في العالم العربي.

وليد، وهو جراح المخ والأعصاب الفلسطيني والبالغ من العمر 35 عامًا، نجح في كسب قلوب الجماهير، بالإضافة إلى إعجاب لجنة التحكيم متفوقًا على منافسيه الثلاثة في حلقة مليئة بالتشويق.

بفضل اختراعه "نظارات تحليل شبكية العين لصحة الدماغ" والذي يدعم المرضى ويحميهم من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية المتكررة، فاز وليد بالمركز الأول، ليحصل على مبلغ قدره 300 ألف دولار أمريكي للاستثمار في مشروعه.

خليفة الكبيسي، رئيس المكتب الإعلامي بمؤسسة قطر هنأ وليد على فوزه مؤكدًا أن برنامج نجوم العلوم، فرصة فريدة لجميع مبتكري العالم العربي لدعم الابتكارات التي من شأنها إحداث التغيير الإيجابي في المنطقة.

التصفيات النهائية من البرنامج أقيمت في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في العاصمة القطرية الدوحة.

وزير التربية والتعليم الفلسطيني صبري صيدم هنأ وليد -عبر فيسبوك- على ابتكاره النظارة الطبية التي تساهم في الاكتشاف المبكر عن الجلطة المسببة لوفاة الإنسان، كما وجه الشكر لكل داعميه.

من هو وليد البنا؟

الدكتور وليد البنا طبيب فلسطيني أمضى سنواته الأولى في مدينة غزة، وحصل على شهادة الاختصاص في مجال جراحة المخ والأعصاب، وأثبت نفسه قيمةً مضافةً وبسمعةٍ طيبة في مجاله خلال السنوات التسع الماضية.

سبق أن حاز البنا على جائزة أفضل بحث طبي في ألمانيا (الجمعية الألمانية للطب العصبي وطب الطوارئ DGNI2017)، وحقق تقدمًا كبيرًا في دراسة طرق تشخيص السكتات الدماغية والتنبؤ بحدوثها عبر العين.

وليد ينوي المزج بين الابتكار وشغفه بمجال تخصصه بهدف المساهمة في تعزيز راحة المرضى والعناية بهم وحمايتهم، وأكد أن الإنجازات العظيمة لا تتحقق بسهولة.

وليد أشاد ببرنامج نجوم العلوم الذي يعد فرصة لدعم التغيير الإيجابي، وعبر عن بالغ سعادته لحصاده المركز الأول، وحفز الشباب المبتكرين على الثقة بقدراتهم كي يحققوا أحلامهم.

الطبيب الفلسطيني وليد البنا بعد إعلان فوزه بالمركز الأول (مؤسسة قطر)

نبذة عن الاختراع

ابتكار وليد عبارة عن نظارات لتحليل شبكية العين للكشف عن صحة الدماغ، ويمكن للابتكار أن يدعم مراقبة مرضى السكتة الدماغية.

بمجرد حدوث سكتةٍ دماغية، تزداد فرصة الإصابة بسكتة متكررة مباشرةً، ولذلك يراقَب المرضى ثلاثة أسابيع على الأقل في وحدة العناية الفائقة بعد تعرضهم لسكتة دماغية.

يأتي ابتكار وليد ككاميرا آلية تفحص الشبكية بسرعة، وتعكس شبكية العين وأوعيتها التغيرات الدماغية المرضية فوريًّا، ويمكن لمزودي الرعاية الصحية وضعها على رأس المريض للحصول على قراءات شاملة ودقيقة وسريعة.

من خلال تركيب كاميرا ذكية قابلة للارتداء لفحص شبكية العين، يعمل الاختراع على تحسين جودة عملية مراقبة الدماغ، ويمنح الأطباء مزيدًا من الطرق الفعالة لمراقبة المرضى خلال مرحلة تعافيهم، كما يوفر بيانات إرشادية يتحدد خلالها مدى الحاجة لإجراء المزيد من التدخل أو الفحوصات.

وليد يشرح مشروعه للجنة التحكيم في برنامج نجوم العلوم (مؤسسة قطر)

برنامج "نجوم العلوم"

"نجوم العلوم" برنامج تلفزيون واقع تعليمي وترفيهي أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويعد البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار.

تأسس البرنامج عام 2008 بهدف تمكين الشباب العربي من تطبيق حلول مبتكرة للمشكلات الإقليمية من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

البرنامج يحتفل بمرور عقد على تأسيسه، ويحظى بنسب مشاهدة عالية وحضور قوي على منصات التواصل الاجتماعي يصل إلى 2.5 مليون متابع.

عدد خريجي البرنامج تخطى الـ131 مخترعًا من 18 دولة عربية، ممن نجحوا في تحقيق النجاح تلو الآخر، وجمعوا بشكل مستقل أكثر من 14 مليون دولار أمريكي على شكل إيرادات ومنح وتمويل جماعي.

فضلًا عن فوزهم بمئات جوائز الابتكار، ساهم الخريجون في تأسيس شركات وتوفير فرص عمل، والمشاركة في حوارات ملهمة، وبناء مدارس، وإلهام جيل كامل.

المتسالبقون الأربعة في الموسم العاشر لبرنامج نجوم العلوم (مؤسسة قطر)

على مدار 10 أسابيع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم مشاريع 9 مخترعين ضمن مرحلتي نمذجة المنتج وتقييم الأسواق.

يبقى أربعة مرشحين يصلون لمرحلة التصفيات النهائية لتقاسم جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار أمريكي لتمويل مشروعاتهم، بناء على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت.

في الموسم العاشر، حصد وليد اللقب، في حين حصلت نور مجبور من سوريا على المركز الثاني عن عدة بحثية لتشخيص مرض الباركنسون، وسيليا خشني من الجزائر على المركز الثالث عن رصد وتشويش طائرات الدرونز لحماية المنازل، وسالم الكعبي من عمان على المركز الرابع، عن دهان الورنيش النباتي الآمن للفنانين.

وليد البنا فاز بالمركز الأول عن اختراعه نظارات تحليل شبكية العين لصحة الدماغ (مؤسسة قطر)