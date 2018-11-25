السويسريون يدلون بأصواتهم في استفتاء حول حقوق البقر

يقوم مواطنو سويسرا بالإدلاء بأصواتهم اليوم في استفتاء حول حقوق البقر السويسري.

التفاصيل:

نحو 5 ملايين و300 ألف ناخب سويسري يحق لهم التصويت بشأن خطة لإعطاء دعم للمزارعين الذين يدعون قرون أبقارهم وماعزهم تنمو، بدلا من قطعها.

يدعم الخضر واليساريون ونشطاء حماية الحيوان مبادرة الحفاظ على قرون البقر، حيث يقولون إن قطع القرون يسبب الألم، وإن الأبقار ذات القرون تكون أكثر صحة وسعادة.

استطلاعات الرأي أظهرت انقسام الناخبين بشأن هذه القضية.

قصة الاستفتاء: