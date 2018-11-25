السويسريون يدلون بأصواتهم في استفتاء حول حقوق البقر

يقوم مواطنو سويسرا بالإدلاء بأصواتهم اليوم في استفتاء حول حقوق البقر السويسري.
التفاصيل:
- نحو 5 ملايين و300 ألف ناخب سويسري يحق لهم التصويت بشأن خطة لإعطاء دعم للمزارعين الذين يدعون قرون أبقارهم وماعزهم تنمو، بدلا من قطعها.
- يدعم الخضر واليساريون ونشطاء حماية الحيوان مبادرة الحفاظ على قرون البقر، حيث يقولون إن قطع القرون يسبب الألم، وإن الأبقار ذات القرون تكون أكثر صحة وسعادة.
- استطلاعات الرأي أظهرت انقسام الناخبين بشأن هذه القضية.
قصة الاستفتاء:
- المزارع أرمين كابول (66 عاما) هو من أطلق فكرة إجراء استفتاء على الحفاظ على "كرامة الماشية"، وقال لـ"رويترز" إن الاستماع إلى أبقاره الثماني ذات القرون أوحى له بفكرة إطلاق حملة للحصول على دعم مالي لتوفير مساحة الرعي الإضافية التي تحتاجها الحيوانات ذات القرون، آملا أن يسهم ذلك في تقليل عملية إزالة القرون.
- المزارع أضاف وهو في مزرعته الصغيرة بشمال غرب سويسرا "يجب أن نحترم الأبقار كما هي. اتركوا لها قرونها. عندما تنظر إليها فإنها دائما ما ترفع رؤوسها عاليا وتفخر. عندما تزيل القرون فإنها تحزن".
- ثلاثة أرباع الأبقار السويسرية، وهي رمز وطني ووسيلة للجذب السياحي، إما أزيلت قرونها أو أنها بلا قرون لأسباب تتعلق بالجينات الوراثية.
- كابول الذي يقول إن القرون تساعد الأبقار على الاتصال وتنظيم درجة حرارة أجسامها، يسعى لأن تحصل المزارع على إعانة سنوية قدرها 190 فرنك سويسري (191.65 دولار) عن كل حيوان ذي قرن.
- عندما فشل الضغط السياسي، جمع الرجل أكثر من 100 ألف توقيع لإجراء تصويت على المستوى الوطني.
- الحكومة السويسرية تعارض هذه المبادرة التي تقول إنها ستستنزف 30 مليون فرنك من ميزانيتها الزراعية البالغة ثلاثة مليارات فرنك، وتضيف أنها ستشكل عبئا على الدستور.
- المبادرة تلقى أيضا معارضة من بعض المزارعين الذين يقولون إن الأبقار يجب أن تكون قادرة على التحرك بحرية، مضيفين أن الاحتفاظ بقرونها سيضيق المساحة أمامها.
- منظمة حماية الحيوان السويسرية تقول إن تسعة أعشار الأبقار لم تعد لديها قرون، كما أن الأمور ليست أفضل بكثير بالنسبة للماعز، وإن نزع قرون البقر يتم وهي عجول صغيرة لم تتجاوز عمر الأسابيع الثلاثة.