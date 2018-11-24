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منوعات|مصر

شاهد: للمرة الأولى علماء آثار مصريون يفتحون تابوتا أمام الإعلام

24/11/2018

كشفت السلطات المصرية (السبت) عن مومياء امرأة بحالة جيدة داخل تابوت أثري لم يفتح من قبل في إطار كشف جديد في الأقصر بجنوب البلاد يعود عمره لثلاثة آلاف عام.

التفاصيل:
  • أزيح الستار عن كشفين أثريين في البر الغربي بالأقصر، وجرى فتح تابوت لأول مرة (السبت) يضم مومياء في حالة جيدة لسيدة تدعى (بويا) وهي تنتمي للأسرة الثامنة عشر.
  • تعود الأسرة الثامنة عشرة إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وهي فترة يعرف أنها ضمت بعضا من أكثر ملوك الفراعنة شهرة من بينهم توت عنخ آمون ورمسيس الثاني.
  • اكتشف التابوت في وقت سابق من الشهر الجاري على يد بعثة أثرية فرنسية في منطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، وهي جبانة في البر الغربي من النيل.
  • كان التابوت من بين اثنين عثرت عليهما بعثة استكشاف فرنسية هذا الشهر في منطقة العساسيف وهي جبانة في البر الغربي من النيل. وقام مسؤولون أثريون في وقت سابق بفتح وفحص التابوت الأثري الأول.
  • هذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها السلطات المصرية تابوتا لم يفتح من قبل أمام وسائل الإعلام الدولية.
  • السبت أيضا كشفت السلطات المصرية عن مقبرة في ذات المنطقة لمشرف على مقصورة التحنيط يدعى فاو-آر-خت-إف.
  • ضمت المقبرة خمسة أقنعة ملونة ونحو ألف تمثال أثري صغير (أوشبتي) وهي تماثيل لمن يعتقد أنهم من سيخدمون الميت في الحياة الأخرى.
  • تطلب الكشف عن المقبرة إزاحة 300 متر من الركام على مدى خمسة أشهر. وضمت المقبرة رسوما ملونة على سقفها تصور مالكها وأسرته.
  • المقبرة ضمت كذلك مومياوات وهياكل عظمية وجماجم وتعود لعهد الدولة الوسطى قبل أربعة آلاف عام لكنها استخدمت مرة أخرى خلال العصر المتأخر.
خلفية:

أعلنت مصر أكثر من عشرة اكتشافات أثرية منذ بداية العام الجاري وتأمل في أن تساعد في إنعاش الاهتمام في الخارج بزيارة البلاد، بعد الانخفاض في عدد السائحين القادمين إلى مصر خلال السنوات الأخيرة.

 

 

المصدر : رويترز
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