عيد الشكر.. مذبحة لملايين الديوك الرومية في أمريكا

يحتفل الأمريكيون اليوم الخميس بعيد الشكر، والذي يحل في يوم الخميس الرابع من شهر نوفمبر، حيث يكون الديك الرومي هو الوجبة الأشهر في هذا اليوم، ضمن تقليد يعود تاريخه إلى نحو 4 قرون.

ويمثل عيد الشكر مناسبة لتجمع العائلات الأمريكية حول أصناف الطعام التي يتصدرها الديك الرومي، حيث يتوقع أن يتناول الأمريكيون في هذا اليوم نحو 46 مليون ديك رومي، ضمن التقليد الذي يعود إلى أوائل القرن السابع عشر.

ووفقا لاستطلاع رأي أجراه "الاتحاد الوطني للديك الرومي" في العاصمة واشنطن فإن نحو 88% من الأسر الأمريكية تفضل تناول الديك الرومي خلال الاحتفال بعيد الشكر.

وقال الاتحاد إن ما سيتم استهلاكه من الديون الرومية في هذا اليوم تمثل نحو 18% من إجمالي أعداد الديوك الرومية التي تم تربيتها في المزارع الأمريكية عام 2017 والتي بلغ عددها 245 مليون ديك رومي.

وإلى جوار الديك الرومي يتناول الأمريكيون أطباقا شهيرة أخرى، مثل البطاطس المهروسة والحلوة والفاصوليا الخضراء وفطيرة القرع.

وتشمل الاحتفالات بعيد الشكر تنظيم استعراض في نيويورك، كما تجتمع فيه العائلات والأصدقاء للطعام، ولعب كرة القدم، كما يعقبه "الجمعة السوداء" وهو مناسبة سنوية للتسوق قبل احتفالات أعياد الميلاد.

ويشارك البيت الأبيض في هذه المناسبة عبر اختيار ديك رومي يقوم الرئيس الأمريكي بالعفو عنه وإعفائه من الذبح في عيد الشكر.

خلفية:

يعود تاريخ الاحتفال بعيد الشكر إلى عام 1621 حيث قام المهاجرون الجدد إلى أمريكا الشمالية بتنظيم احتفال تعبيرا عن الشكر بعد أول موسم حصاد وفير في منطقة بلايماوث روك. وكان هؤلاء المهاجرون قد وصلوا في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1620 وأسسوا أول مستوطنة إنجليزية دائمة في منطقة نيو إنغلاند.

ودام الاحتفال بأول عيد شكر ثلاثة أيام، قام خلالها المستوطنون بالاحتفال مع السكان الأصليين بتناول الديوك الرومية مع الفواكه المجففة والقرع.

لكن الاحتفال لم يتكرر طوال سنوات، حتى أعلن الرئيس الأمريكي جورج واشنطن عام 1789 عيد الشكر مناسبة وطنية جرى الاحتفال بها في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، غير أنه توقف ثانية حتى أعلنه الرئيس أبراهام لينكولن عام 1863 مناسبة وطنية باسم "عيد الشكر".

وظل العيد يمر بتغييرات منذ ذلك الحين حتى أقره الكونغرس الأمريكي عام 1941 كمناسبة وطنية تحل في الخميس الرابع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني.