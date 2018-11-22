شاهد: سلحفاة بحرية تتحول إلى إمرأة!

يبدو الفيديو للوهلة الأولى وكأنه مقطع من فيلم وثائقي عن الحياة البحرية، لكنه في الحقيقة نوع من الخداع البصري أبدع فيه الرسام الإيطالي يوهانس شتوتر المتخصص في الرسم على الأجساد.

في أحدث إبداعاته، نجح شتوتر في تحويل جسد فتاة إلى سلحفاة تسبح برشاقة في المحيط، ونشر عمله المدهش على موقعه الإلكتروني وصفحته على يوتيوب في سبتمبر الفائت.

شتوتر معروف برسمه المتقن لدرجة يصعب معها التفريق ما بين الجسد والرسم، فالجسم البشري كقطعة قماش أمامه، وعادة ما يدمج ما بين الإنسان ومحيطه الطبيعي فهو على اتصال عميق مع الطبيعة حيث يقيم في بلدة صغيرة في جبال الألب شمالي إيطاليا، وبالتالي تجد معظم أعماله مستوحاة من الطبيعة، ويبرز ذلك في طريقة استخدامه الفريدة جدًا للألوان.

شتوتر نجح بشكل لا يصدق في عمل وهم بصري للمشاهد، وتصديق أن هذه بالفعل سلحفاة بحرية تسبح تحت المياه بينما هي في الحقيقة امرأة استطاع أن يخفيها ويحول جسدها برسمه وألوانه لسلحفاة متحركة.

وظهرت مهارات الفنان الإيطالي في الرسم لإخفاء الأجسام البشرية كحيوانات واقعية بشكل لا يصدق، فنجح من قبل في تحويل جسد بالرسم إلى حرباء وضفدع وذئب وغيرها، وفي إبداعه الأخير قام بتحويل الموديل "سارة كوستابي" إلى سلحفاة بحرية نابضة بالحياة.

وخلال الفيديو يُنظر إلى "السلحفاة" وهي تسبح برشاقة في المحيط، حتى تبدأ فجأة في تغيير شكلها، وتكشف عن الوهم البصري، فتتحرك سارة ببطء ، وتظهر شكلها البشري وكيف تم رسمها، وبينما تزين نصف رأسها وجسمها بنمط جلد السلحفاة، فإن نصفها الآخر مطلي ليشبه قوقعتها المستديرة.