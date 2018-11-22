شاهد: رضيعة تنجو بأعجوبة من تحت عجلات قطار

نجت طفلة رضيعة من الموت بأعجوبة، بعد أن انزلقت من أيدي والديها بين قضبان السكة الحديد قبل لحظات من مرور القطار، في ولاية أوتارا براديش شمال غربي الهند.

وأوضحت لقطات مصورة "الحادث الدراماتيكي" الذي التقطته كاميرا الهاتف المحمول اليوم والذي يظهر قطارا يسير على القضبان الحديدية والتي تمددت بينها طفلة رضيعة وهي راقدة على ظهرها، وجموع تصرخ وهي ترى القطار وقد مرّ فوق الطفلة.

لحظات.. توقف فيها الزمن: