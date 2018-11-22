شاهد: رضيعة تنجو بأعجوبة من تحت عجلات قطار

نجت طفلة رضيعة من الموت بأعجوبة، بعد أن انزلقت من أيدي والديها بين قضبان السكة الحديد قبل لحظات من مرور القطار، في ولاية أوتارا براديش شمال غربي الهند.
وأوضحت لقطات مصورة "الحادث الدراماتيكي" الذي التقطته كاميرا الهاتف المحمول اليوم والذي يظهر قطارا يسير على القضبان الحديدية والتي تمددت بينها طفلة رضيعة وهي راقدة على ظهرها، وجموع تصرخ وهي ترى القطار وقد مرّ فوق الطفلة.
لحظات.. توقف فيها الزمن:
- تدحرجت الطفلة الرضيعة من بين أيدي والديها في محطة القطارات في ولاية أوتار براديش الهندية المعروفة بازدحامها.
- أفادت التقارير، أن الرضيعة البالغة من العمر سنة واحدة وقعت في الفجوة بين القضبان حين كان والدا ها يخرجان من القطار، وكانت مسنودة على ظهرها في الوقت الذي غادر القطار وزاد السرعة وانطلق.
- وسط الهلع والصرخات، سار القطار والطفلة ممددة تحته.. وخرجت سليمة.
- بمجرد أن مر القطار، سارع رجل بانتشال الطفلة، والتي وبصرف النظر عن البكاء، كانت وبشكل مدهش سليمة دون أن يمسها الحادث المرعب.
- وسائل إعلام هندية، ذكرت أن والدا الفتاة فقدا القبضة على طفلتهما بينما كان حشد من الناس يتدفق من القطار على المنصة في مدينة ماثورا.
- مسؤولون بالسكك الحديدية الهندية، قالوا إن نجاة الطفلة يجب أن تكون تذكيرا للحذر في جميع الأوقات من القطارات المزدحمة.
- قال جي.ان. بانسال المتحدث باسم السكك الحديدية "ندير حملات نشطة لتوعية الناس بعدم السفر على أسطح المنازل أو الوقوف على جوانب وبالقرب من أبواب القطار".
- تشتهر شبكة السكك الحديدية الهائلة في الهند بالاكتظاظ والحوادث، بما في ذلك العشرات الذين يموتون أثناء عبورهم الطرق بشكل غير قانوني أو يسقطون في القطارات الزائدة عن السعة.
- وصف تقرير حكومي عام 2012 خسارة 15 ألف راكب بسبب حوادث السكك الحديدية كل عام في الهند بأنها "مجزرة".
- تعهدت الحكومة الهندية بتخصيص 137 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتحديث الشبكة المتهالكة.