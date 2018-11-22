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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: رد فعل رجل رأى الألوان كاملة لأول مرة في حياته

22/11/2018

تمكّن رجل أمريكي مصاب بعمى الألوان، من رؤية "عالم مختلف" بعد تلقي زوج من النظارات الطبية الخاصة، والتي سمحت له برؤية الألوان الكاملة لأول مرة.

جيف ديشمون الذي يعمل نائبًا في إصلاحية مقاطعة هامبولت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والمصاب بعمى ألوان منذ طفولته، تلقى هديته المميزة من زميلته سامانثا فريز، ليرى عالمًا مختلفًا مضاء بألوان كاملة وواضحة.

وفي فيديو نشره مكتب شريف مقاطعة هامبولت، ظهر ديشمون وزميلته وهما يجهشان بالبكاء فرحًا بعد تجربة النظارات التي ساعدت جيف على رؤية الألوان الكاملة. ويربط بين الضابط وزميلته علاقة وثيقة حتى أطلق عليهما زملاؤهما اسم الجد والحفيدة.

وعقب تجربة النظارة، قال ديشمون "العالم كله أضاء للتو" وقال أيضا مازحًا "زوجتي ستراقب شروق الشمس معي"، بينما أشارت فريز التي كانت تمسح الدموع عن وجهها إلى البالونات الملونة وقامت بتسمية الألوان ليتمكن ديشمون من معرفتها.

من المعروف أن النظارات تساعد معظم الأشخاص المصابين بمثل تلك الحالة على رؤية الألوان بشكل مختلف وواضح.

وعمى الألوان، مصطلح يعني إصابة الإنسان بخلل يُفقده القدرة على رؤية أحد الألوان الثلاث " الأحمر، الأزرق، الأخضر" أو اللون الناتج عن خلطها معًا. والحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان أن يرى ألوانًا على الإطلاق، هي نادرة جدًّا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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