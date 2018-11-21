شاهد: فتى أبكم لُغته الرسم وألوانه من الزرع والطين والفحم

رغم الحرب وآلامها وإعاقة رافقته منذ ولادته، تفتقت روح الفتى السوري محمد اسماعيل(15 عاما) بطريقة متميزة في الرسم، يستخدم فيها الطين والنبات والفحم، ليرسم لوحات جميلة من مستخلصاتها.

فنان رغم الإعاقة

يعيش محمد، وهو أصم وأبكم منذ الولادة، مع والدته وأخوته الصغار في دار للأيتام أنشأته هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) شمالي سوريا.

الأسرة لجأت إلى الدار فرارًا من قصف النظام السوري لمدينتهم خان شيخون بريف إدلب الجنوبي شمالي البلاد.

بسبب عدم توفر الإمكانيات، يقوم إسماعيل باستخدام الطين والنباتات والفحم وتحويلها إلى دهان ومن ثم الرسم على القماش أو الجدران، حيث نالت رسوماته إعجاب الجميع.

محمد يستخلص اللون الأسود من فحم النرجيلة، ويستخلص اللون الأخضر من النباتات الموجودة في البيت، ومن الطين يستخرج اللونين البني والأحمر.

فتى سوري أصم وأبكم يشرح كل شيء يراه بالرسم (الأناضول)

الحرب كشفت الموهبة

الغريب في قصة محمد أن موهبته اكتشفت خلال فترة الحرب، ولجأ للطين والنباتات والفحم لعدم توفر الإمكانيات لشراء دهان رسم.

بسام أخو محمد، وهو مصاب بالشلل، قال عن اللحظة التي تم اكتشاف موهبة محمد فيها "كنا في أحد المرات تائهين وكنت في ذلك الوقت فاقدًا لذاكرتي بشكل مؤقت فوصلنا إلى دورية شرطة تابعة للمعارضة السورية".

بسّام تابع "قام أخي محمد بشرح أننا تائهون ونبحث عن عائلتنا عبر الرسم ففهم أفراد الشرطة مقصده من الرسم وساعدونا، ومن ذلك الحين اتضحت موهبته المميزة".

محمد ساند أخاه بسام لقدرته على المشي، وهو بدوره سانده بلسانه أي بقدرته على الكلام.

الفتى محمد يستخلص الألوان من الطين والنباتات والفحم (الأناضول)

الرسم.. اللغة البديلة

خالدية كروان أم الفتى محمد، كانت تعمل في مهنة النقش على القماش في البيت، وكان محمد ينظر إليها خلال عملها ويتعلم الرسم، وبعدها بدأ يشرح كل شيء يراه في الخارج عبر الرسم.

خالدية، وهي أم لخمسة معاقين ثلاثة منهم لا يسمعون ولا يتكلمون واثنان منهم مصابون بالشلل قالت إنه لا يمكن علاج أبنائها في سوريا، وأنهم بحاجة للعلاج في تركيا، آملة بأن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمساعدتهم.

الأم أشارت إلى أن ابنتها الصغيرة "أميرة" فقدت القدرة على السمع والكلام وهي في السادسة من عمرها، وفي حال لم تتلقَ العلاج فستصاب بالشلل، وتابعت "على الأقل أريد أن أنقذ ابنتي هذه من أن تكون مقعدة".

محمد وشقيقه بسام يساعدان بعضهما البعض رغم الإعاقة (الأناضول)