117 ألف طفل متزوج في مصر

كشف تقرير رسمي بمصر، الثلاثاء أن عدد الأطفال (أقل من 18 عامًا) يبلغ نحو 39 مليونًا، بينهم أكثر من 117 ألفًا سبق لهم الزواج في البلاد.

التفاصيل: