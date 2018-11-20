117 ألف طفل متزوج في مصر

كشف تقرير رسمي بمصر، الثلاثاء أن عدد الأطفال (أقل من 18 عامًا) يبلغ نحو 39 مليونًا، بينهم أكثر من 117 ألفًا سبق لهم الزواج في البلاد.
التفاصيل:
- الإحصائية جاءت وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أوردته وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الأخبار" المملوكة للدولة.
- الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قال إن عدد الأطفال المصريين (أقل من 18 عامًا) بلغ 38.9 مليون طفل، أي بنسبة تقترب من 40 % من إجمالي عدد السكان لعام 2018، والذي بلغ نحو 100 مليون نسمة.
- البيان أوضح أن 117 ألفا و220 طفلًا في الفئة العمرية بين 10 و17 عامًا سبق لهم الزواج بمصر، وفق بيانات تعداد 2017.
- البيان تابع أن محافظات الصعيد (جنوب) سجلت أعلى نسبة في زواج وطلاق الأطفال، إذ بلغت نسبة زواج الأطفال 50.8 %، فيما بلغت نسبة الطلاق 51.6 %.
- البيان أشار إلى أن المحافظات الحدودية، تعد أقل نسبة لإجمالي الأطفال المتزوجين، إذ تبلغ 1.3 % من إجمالي عدد الأطفال المتزوجين في مصر.
- لا يُجرم القانون المصري أو يمنع زواج الأطفال وإنما يحظر توثيقه لمن هم أقل من 18 عامًا.
- منظمة الصحة العالمية تقر خطورة زواج الأشخاص أقل من 18 عامًا، وتعتبره اتجارًا بالبشر وانتهاكًا لهم.
- يحتفل العالم، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، باليوم العالمي للطفولة، وهو الموافق لتوقيع اتفاقية حقوق الطفل في 1989، كما يرجع هذا الاختيار أيضًا إلى إعلان حقوق الطفل في اليوم ذاته من عام 1959.