شاهد: معمّرة تركية عاصرت 3 سلاطين و12 رئيسا

مختار القرية

أكد أن الدولة تهتم بالجدة فاطمة، التي تعد من أكبر المعمرين في العالم، وأن الضيوف الذين يأتون إلى القرية يبدون اهتمامًا بالتعرف عليها، والاستماع منها إلى قصص وحكايات من أيام الزمن القديم.