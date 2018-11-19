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شاهد: أمريكية ترصد لحظات مروعة لفرارها من حرائق كاليفورنيا

19/11/2018

نشرت سيدة أمريكية تدعى ريبيكا هاكيت، مقطعًا مروعًا على موقع إنستغرام رصدت فيه لحظة فرارها من حرائق كاليفورنيا الكارثية ومدى الدمار وانتشارها في كل مكان.

فيديو مروع
  • ريبيكا، نشرت الفيديو المرعب على حسابها بإنستغرام يوم التاسع من نوفمبر الجاري، رصدت فيه لحظة هروبها من حريق "وولزي" في ماليبو شمال لوس أنجليس.
  • الفتاة ظهرت وهي تقود سيارتها عبر نفق وتتحرك بين جحيم النيران على الطريق، ويمكن سماع صوت ريبيكا وهي تبكي راجية النجاة.
  • ريبيكا علقت قائلة "شعرت بأقوى رياح شعرت بها في حياتي. جاء الحريق بسرعة كبيرة. بعد دقيقة واحدة كانت هادئة، ثم فجأة كانت فوقنا، لذا اضطررنا إلى الإخلاء".
  • الفتاة تابعت "لقد مررت باللهب لمدة دقيقتين. ظننت أنني سأموت. أنا موجودة في الوادي الآن ولكن لا يزال هناك دخان في كل مكان. أنا محظوظة للبقاء على قيد الحياة".
  • شرطة مقاطعة لوس أنجليس، شاركت الفيديو على تويتر مصحوبًا بتحذير حول مخاطر نشوب حريق سريع الحركة، ومدى أهمية مغادرة المناطق المتضررة بعد إعلان مسؤولي الإطفاء أمر الإخلاء.

https://www.instagram.com/p/BqAvyZVA1Fg/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading

خلفية
  • حريق "ويلسي" العنيف تسبب في تدمير منزلي النجمين نيل يانغ ومايلي سايروس الواقعين في شمال لوس أنجليس، كما اضطر عددا من المشاهير مثل كيم كارديشيان وجييرمو ديل تورو وليدي غاغا للرحيل عن منازلهم في الأيام الأخيرة بسبب قرب الحريق.
  • أودت الحرائق الهائلة بحياة العشرات، وأدت لنزوح الآلاف من الساحل الغربي، فيما تواصل السلطات البحث عن مئات المفقودين.
  • السلطات تقول إن هذا العدد الكبير من القتلى سقط نتيجة امتداد ألسنة اللهب بسرعة بسبب شدة الرياح وكثرة الأعواد الجافة والأشجار.
  •  هذا الحريق هو الأكثر تدميرًا في تاريخ كاليفورنيا ويفرض تحديات إضافية لتوفير مأوى طويل الأمد للآلاف من السكان النازحين.
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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