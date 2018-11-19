أعمال إبداعية تحيي منتدى فلسطين الدولي للإعلام

حصدت المخرجة الفلسطينية ديمة أبو غوش المركز الأول في جائزة الابداع الإعلامي من أجل فلسطين عن فيلمها "عمواس استعادة الذاكرة".

وأعلن عن فوز أبو غوش بالجائزة في الدورة الثالثة لمنتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال " تواصل" المنعقد في مدينة إسطنبول التركية تحت شعار " فلسطين تخاطب العالم.

وتروي أبو غوش -التي استقرت عائلتها بعد التهجير من قرية عمواس في القدس-، من خلال 52 دقيقة قصتها الشخصية بعد أن اضطرت وعائلتها لترك القرية وهي بعمر السنتين، من خلال شهادات حية لأهالي القرية، وما تبقى من وثائق احتفظوا بها أو تلك الموجودة في الأرشيف الإسرائيلي.

حصدت ديمة أبو غوش المركز الأول عن فيلمها "عمواس استعادة الذاكرة ـ الجزيرة مباشر

أبرز تصريحات أبو غوش للجزيرة مباشر:

أردت تقديم قصة قريتي المهدمة عقب حرب عام 1967 بطريقة جديدة ومختلفة.

قمت بإعادة بناء القرية من خلال مجسم هندسي، وقدمتها من خلال الفيلم الذي يمتد لـ 52 دقيقة.

استعنت في بناء المجسم بالأهالي الذين حددوا مواقع منازلهم ومرافق القرية من مدارس ومساجد وبرهبان " دير اللطرون" الذين كانوا شهداء على واقعة الهدم.

كما تم بناء مقامي الصحابة معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح، اللذين لا يزالان موجودان بالقرية .

استعنت بذاكرة أهلي، أمي وعمي الذي ترك القرية شابا بعمر 17 عاما، لأحكي قصتها لأبناء جيلي وأبنائي كي لا تنسى قصة قرية تشابه في تفاصيل احتلالها قصص مئات القرى الفلسطينية المهجرة والمهدمة .

وتأهل الفيلم "عمواس استعادة الذاكرة" وتسعة أعمال لمخرجين فلسطينيين إلى القائمة القصيرة للجائزة من أصل 400 عمل تقدمت للجائزة، ليحصد فيلم "بين معبرين" للشهيد ياسر مرتجى من قطاع غزة الجائزة الفضية، في حين حصل فيلم "ليلى وظلال الحرب" الجائزة البرونزية.

وحصد الصحفي الفلسطيني معاذ حامد جائزة الصحفي الشهيد عن فيلمه " مجانين نص الليل"، أما الجائزة التقديرية فكانت من نصيب سامي عن برنامجه "كبار صغار".

منتدى فلسطين للإعلام: