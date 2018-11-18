دراسة: التلقيح الصناعي قد يزيد من مخاطر الإعاقة الذهنية عند الأطفال

الباحثون في دورية "بيدياتريكس" أشاروا إلى أن متلازمة داون كانت هي الأكثر شيوعا من بين الإعاقات الذهنية التي قد يصاب بها الأطفال المواليد بواسطة التلقيح الصناعي إذ مثلت 10% من حالات الإصابة مقارنة بنسبة 5% بين المولودين بشكل طبيعي.