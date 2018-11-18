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الهند تطلق "ثورة المراحيض"

18/11/2018

أطلقت الهند ما وُصف بأنه أكبر حملة لبناء المراحيض في تاريخ البشرية، لكن ملايين السكان مازالوا محرومين من المراحيض النظيفة والصحية.

التفاصيل:
  • قالت منظمة "سولابه" الدولية إنها قامت ببناء 1.5 مليون مرحاض في المنازل بجميع أنحاء الهند.
  • تقول المنظمة إنها تسعى لتغيير سلوكيات السكان في المناطق الريفية ومساعدة السكان على الوعي بأهمية المراحيض الصحية.
  • كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد جعل من قضية بناء مراحيض صحية واحدة من أولوياته منذ وصوله إلى السلطة عام 2014.
  • مودي قال إنها يسعى لإنهاء ظاهرة قضاء الحاجة في الخلاء بحلول 2019.
  • لكن منظمة "ووتر إيد" قالت إن هذه مهمة صعبة للغاية، حيث يعاني نحو 76 مليون مواطن هندي من نقص خدمات المياه، بينما يحتاج 770 مليون شخص في الهند إلى حمامات مناسبة.
  • بسبب نقص خدمات المياه والمراحيض النظيفة فإن نحو 68 ألف طفل تحت سن خمس سنوات يموتون سنويا بسبب أمراض الإسهال نتيجة المياه الملوثة والحمامات غير الصحية.
  • تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن ظاهرة قضاء الحاجة في الخلاء قد انخفضت في الهند من 75% عام 1990 إلى 44% في 2015.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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