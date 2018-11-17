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شاهد: أعمال إبداعية لنصرة القضية الفلسطينية

17/11/2018

انطلق اليوم السبت مؤتمر فلسطين الذي ينظمه ضمن منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال "تواصل" في مدينة إسطنبول التركية.

وانعقد المؤتمر تحت شعار "فلسطين تخاطب العالم" بهدف مناقشة الخطاب الإعلامي العالمي حول فلسطين والقضية الفلسطينية.

ودعا المشاركون في المؤتمر تطوير الخطاب الإعلامي فيما يخص القضية الفلسطينية، بغية التعريف بها عالميا، وإظهار الجانب الثقافي والحضاري للفلسطينيين على أرضهم، وليس فقط باعتبارهم شعبا يعاني من الظلم.

وفي ختام المؤتمر تم توزيع جوائز "الإبداع الإعلامي" من أجل فلسطين، وتم تكريم الأعمال الفائزة التي تناولت أبعادا مختلفة للقضية الفلسطينية وسعت للتعريف بها على مستوى العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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