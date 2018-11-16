شاهد: شركة يابانية تصنع أقنعة مطابقة لملامح الإنسان

قالت شركة يابانية تقوم بتصنيع أقنعة مطابقة لملامح الإنسان إن منتجها يشهد طلبا متزايدا من شركات التقنية والترفيه.
التفاصيل:
- قال مؤسس الشركة أوسامو كيتاغوا إن فكرة تصنيع هذه الأقنعة جاءته بينما كان يعمل في شركة لتصنيع الطابعات، وأوضح أن الأمر استغرق منه عامين كي يتمكن من التوصل لطريقة للاستفادة من بيانات ثلاثية الأبعاد من الصور ذات الجودة العالية كي يقوم بتصنيع هذه الأقنعة.
- كيتاغوا قال أنه بدأ إنتاج هذه الأقنعة عام 2011، وإنه يتلقى نحو 100 طلب شراء سنويات من شركات ترفيه وتكنولوجيا إضافة إلى شركات أمنية.
- الأقنعة تشبه كثيرا البشرة العادية لوجه الإنسان من حيث الملامح والتجاعيد والملمس، وتبلغ تكلفة القناع الواحد 300 ألف ين ياباني (2650 دولارا.)
- قال كيتاغوا إنه تلقى طلبات شراء من مؤسسات مقربة من الحكومة السعودية لتصنيع أقنعة تشبه الملك والأمراء، وأنه قيل له إن هذه الأقنعة ستوضع على لوحات للملك والأمراء السعوديين سيتم نصبها في الأماكن العامة.
- أكد كيتاغوا أنه يسعى للتأكد من عملائه أن هذه الأقنعة لن يتم استخدامها في أغراض غير مشروعة، لكنه أوضح أنه لا يمكن استبعاد هذه الاحتمالات تماما.