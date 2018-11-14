وثائقي أمريكي يزعم أن بناة أهرامات الجيزة كائنات فضائية!

زعم فيلم وثائقي بثته شبكة نتفليكس الأمريكية مؤخرا أن أساليب تكنولوجية متقدمة استخدمتها "كائنات فضائية" لبناء أهرامات الجيزة في مصر.
أبرز ما أوردته صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية:
- نقلت عن باحثين وعلماء في المصريات قولهم إن الدليل على قيام كائنات فضائية ببناء الأهرامات يَمثل أمام العيون نظرا لأن حضارة المصريين في تلك الفترة لم تكن وصلت بعد لاختراع العجلة الدوارة.
- الباحثون في وثائقي بعنوان (شفرة الأهرامات) أضافوا أن حضارة المصريين كانت لديها قدرات تكنولوجية محدودة للغاية بالمقارنة بالموجودة حاليا، كما أن هذه الأبنية العظيمة ارتبطت منذ القدم بالآلهة والمعبودات في مصر القديمة.
- عدد الأحجار الضخمة التي استخدمت في بناء الهرم الأكبر في الجيزة تقدر بنحو مليونين و300 ألف كتلة حجرية تتراوح أوزانها بين طنين و30 طنا لكل منها.
- بعض تلك الكتل الحجرية يصل وزنها لنحو 50 طنا بمفردها، كما أنه في الهرم نحو 144 ألف غلاف حجري يعتقد أنها جميعا تم تهذيبها بدرجة دقة تصل إلى واحد على مائة من البوصة بمتوسط وزن لكل واحدة منها يصل الي 15 طنا.
- الدليل على وجود معرفة تكنولوجية متقدمة قامت ببناء أهرامات الجيزة هو أن الجوانب الأربعة في تلك الأهرامات تم رصها بشكل مسنن بدرجة دقة غير عادية، بما أدى في النهاية إلى تشكيل الهرم ثماني الجوانب.
خلفيات:
- بنيت الأهرامات في مصر أيّام الفراعنة لتكون مقابرَ يَدفنون فيها ملوكهم، وتُعدّ الأهرامات واحدة من عجائب الدنيا السبع التي تعود إلى عصور قديمة.
- بنى الفراعنة في مصر أكثر من 138 هرماً، إلاَّ أنّ أكبرها على الإطلاق هو الموجود في منطقة الجيزة، ويُعرف بهرم خوفو الأكبر، وتحيط بهذا الهرم الكبير أسئلة كثيرة من حيث طريقة بنائه وسرّه الذي لم يُعرف حتّى اليوم.
- أجريت العديد من التجارب والأبحاث التي تستهدف كشف لغز بناء الأهرامات، ووجد بأنّ كثيراً من الأهرامات بنيت باستخدام الطين الحراري، إذ كانت الشعوب قديماً تعمل على جعل الطين بالشكل المربع، وحرقه بنارٍ ذات درجة حرارةٍ عالية إلى أن يتصلّب ويأخذ شكله الحالي.
- تعدّ أهرامات الجيزة سراً غير مكتشف البناء إلى وقتنا الحاضر، فهناك من يقول إن الحجارة المستخدمةِ في البناء نقلت من ضفاف النيل إلى الجيزة باستخدام الأخشاب والحبال، ومنهم من يقول بأنّ الكائنات الفضائية حسب زعمهم هم من بنوا الأهرامات، وهناك مقولةٌ تُدْرَّسُ إلى الآن تقول بأنّ قوم عادٍ هم من بنوا الأهرامات؛ لأنّ الأحجار المستخدمة في البناء يصل وزن الحجر منها إلى طنين ونصف الطن، وعُرفَ عن قوم عادٍ بأنهم ذوو أجسام ضخمة وكبيرة.
- تبقى كل تلك النتائج في إطار نظري حيث لم يتم اكتشاف دليل علمي موثق يكشف النقاب عن لغز بناء الأهرامات حتى الآن.