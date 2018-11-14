البث الحي
منوعات

وثائقي أمريكي يزعم أن بناة أهرامات الجيزة كائنات فضائية!

14/11/2018

زعم فيلم وثائقي بثته شبكة نتفليكس الأمريكية مؤخرا أن أساليب تكنولوجية متقدمة استخدمتها "كائنات فضائية" لبناء أهرامات الجيزة في مصر.

أبرز ما أوردته صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية:
  • نقلت  عن باحثين وعلماء في المصريات قولهم إن الدليل على قيام كائنات فضائية ببناء الأهرامات يَمثل أمام العيون نظرا لأن حضارة المصريين في تلك الفترة لم تكن وصلت بعد لاختراع العجلة الدوارة.
  • الباحثون في وثائقي بعنوان (شفرة الأهرامات) أضافوا أن حضارة المصريين كانت لديها قدرات تكنولوجية محدودة للغاية بالمقارنة بالموجودة حاليا، كما أن هذه الأبنية العظيمة ارتبطت منذ القدم بالآلهة والمعبودات في مصر القديمة.
  •  عدد الأحجار الضخمة التي استخدمت في بناء الهرم الأكبر في الجيزة تقدر بنحو مليونين و300 ألف كتلة حجرية تتراوح أوزانها بين طنين و30 طنا لكل منها.
  • بعض تلك الكتل الحجرية يصل وزنها لنحو 50 طنا بمفردها، كما أنه في الهرم نحو 144 ألف غلاف حجري يعتقد أنها جميعا تم تهذيبها بدرجة دقة تصل إلى واحد على مائة من البوصة بمتوسط وزن لكل واحدة منها يصل الي 15 طنا.
  • الدليل على وجود معرفة تكنولوجية متقدمة قامت ببناء أهرامات الجيزة هو أن الجوانب الأربعة في تلك الأهرامات تم رصها بشكل مسنن بدرجة دقة غير عادية، بما أدى في النهاية إلى تشكيل الهرم ثماني الجوانب.
خلفيات:
  • بنيت الأهرامات في مصر أيّام الفراعنة لتكون مقابرَ يَدفنون فيها ملوكهم، وتُعدّ الأهرامات واحدة من عجائب الدنيا السبع التي تعود إلى عصور قديمة.
  • بنى الفراعنة في مصر أكثر من 138 هرماً، إلاَّ أنّ أكبرها على الإطلاق هو الموجود في منطقة الجيزة، ويُعرف بهرم خوفو الأكبر، وتحيط بهذا الهرم الكبير أسئلة كثيرة من حيث طريقة بنائه وسرّه الذي لم يُعرف حتّى اليوم.
  • أجريت العديد من التجارب والأبحاث التي تستهدف كشف لغز بناء الأهرامات، ووجد بأنّ كثيراً من الأهرامات بنيت باستخدام الطين الحراري، إذ كانت الشعوب قديماً تعمل على جعل الطين بالشكل المربع، وحرقه بنارٍ ذات درجة حرارةٍ عالية إلى أن يتصلّب ويأخذ شكله الحالي.
  • تعدّ أهرامات الجيزة سراً غير مكتشف البناء إلى وقتنا الحاضر، فهناك من يقول إن الحجارة المستخدمةِ في البناء نقلت من ضفاف النيل إلى الجيزة باستخدام الأخشاب والحبال، ومنهم من يقول بأنّ الكائنات الفضائية حسب زعمهم هم من بنوا الأهرامات، وهناك مقولةٌ تُدْرَّسُ إلى الآن تقول بأنّ قوم  عادٍ هم من بنوا الأهرامات؛ لأنّ الأحجار المستخدمة في البناء يصل وزن الحجر منها إلى طنين ونصف الطن، وعُرفَ عن قوم عادٍ بأنهم ذوو أجسام ضخمة وكبيرة.
  • تبقى كل تلك النتائج في إطار نظري حيث لم يتم اكتشاف دليل علمي موثق يكشف النقاب عن لغز بناء الأهرامات حتى الآن.
المصدر : صحيفة اكسبرس البريطانية
المزيد من منوعات

مسن يخفي جثة والدته أعواماً ليستمر في تقاضي معاشها

عناصر من الشرطة السلوفينية (رويترز ـ أرشيف)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)