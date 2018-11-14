شاهد: مصري يستخدم "سم النحل" في أغراض علاجية

من على سطح منزله بمنطقة المنيب بضواحي القاهرة، يربي عمر أبو الحسن نحل العسل كوسيلة من وسائل الطب البديل، ويقول إن لسعات نحله تساعد في تقوية جهاز المناعة وعلاج آلام المفاصل.

أبو الحسن-30 عاما- والذي تعلم تربية النحل دون دراسة، يقول إن لسع الحشرة علاج لأمراض عديدة مثل الروماتيزم والروماتويد وحتى خشونة المفاصل.

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يتكون سم النحل من مواد فعالة تشمل إنزيمات وبروتينات وأحماضا أمينية فيها مواد مضادة للالتهاب تعمل على تخفيف الألم.

أدى علاج متقدم باستخدام سم النحل، جرى تطويره في التسعينيات في الغرب، إلى التوصل لأساليب لاستخراج سم النحل دون التسبب في نفوقه.

ينفق معظم النحل بعد أن يلسع بسبب فقدان كيس السم وتمزق العضلات في عملية اللسع.

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بدأ أبو الحسن خدماته منذ خمس سنوات، وهو الآن يعتني بعشر خلايا تؤوي آلاف النحلات.

يقول أبو الحسن إن لسع النحل يعالج الروماتيزم والروماتويد، وخشونة المفاصل، وضعف المناعة، وحتى الحالة النفسية السيئة.

أضاف قائلا:" دُرست المواد الفعالة في سم النحل في القرصة ووجدوا أن فيه هيستامين ودوبامين، والدوبامين ده يعتبر هرمون السعادة، أو بيعمل حالة مزاجية كويسة".

في جلسة العلاج، يلسع أبو الحسن المرضى بست نحلات في مناطق مختلفة من الجسم حسب كل حالة، ويمكن أن يزيد العدد أو ينقص طبقا لتحمل طالبي العلاج.

عادة ما تَنفُق النحلة بعد اللسع لكن أبو الحسن أيضا يستخرج سم النحل بأداة معينة داخل الخلايا بما يسمح بعدم نفوق النحل بعد اللسع.

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