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شاهد: تحضير أكثر من 11 ألف بيتزا خلال 12 ساعة

فريق الطهاة يحتفل بعد تحقيقه رقما قياسيا
فريق الطهاة يحتفل بعد تحقيقه رقما قياسيا
14/11/2018

حطم فريق من الطهاة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس الرقم قياسي في صناعة أكبر عدد من شطائر البيتزا.

الفريق نجح في تحضير وخبز 11 ألفا و277 شطيرة بيتزا خلال 12 ساعة محطمين بذلك الرقم المسجل عام 2017 باسم فريق من الطهاة الإيطاليين.

ونجح الفريق الإيطالي في تحضير وخبز 10.065 شطيرة بيتزا في نفس الزمن المحدد.

استخدم الطهاة الأرجنتينيون أكثر من 3 أطنان من الدقيق و طنين و700 كيلوغرام من جبن الموتزاريلا و88 ألف زيتونة لصناعة شطائر البيتزا.

واحتاج فريق الطهاة لأربعة عشر فرنا لخبز  الشطائر، بمعدل 6  شطائر في الدقيقة الواحدة.

وتعتبر البيتزا من الوجبات الشعبية في الأرجنتين، التي ينحدر جزء كبير من سكانها من أصول إيطالية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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