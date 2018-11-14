شاهد: تحضير أكثر من 11 ألف بيتزا خلال 12 ساعة

حطم فريق من الطهاة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس الرقم قياسي في صناعة أكبر عدد من شطائر البيتزا.

الفريق نجح في تحضير وخبز 11 ألفا و277 شطيرة بيتزا خلال 12 ساعة محطمين بذلك الرقم المسجل عام 2017 باسم فريق من الطهاة الإيطاليين.

ونجح الفريق الإيطالي في تحضير وخبز 10.065 شطيرة بيتزا في نفس الزمن المحدد.

استخدم الطهاة الأرجنتينيون أكثر من 3 أطنان من الدقيق و طنين و700 كيلوغرام من جبن الموتزاريلا و88 ألف زيتونة لصناعة شطائر البيتزا.

واحتاج فريق الطهاة لأربعة عشر فرنا لخبز الشطائر، بمعدل 6 شطائر في الدقيقة الواحدة.

وتعتبر البيتزا من الوجبات الشعبية في الأرجنتين، التي ينحدر جزء كبير من سكانها من أصول إيطالية.