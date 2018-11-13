وفاة "ستان لي" مبتكر الشخصيات الخارقة في السينما الأمريكية

توفي "ستان لي" مبتكر العديد من الشخصيات الشهيرة في السينما الأمريكية، عن 95 عاما أمس وتم نقله بسيارة إسعاف من منزله إلى مستشفى، لكنه توفي لاحقا ولم يعرف سبب الوفاة.

وأعلنت ابنة ستان لي، مبتكر شخصيات الرجل العنكبوت والرجل الحديدي والرجل الأخضر وغيرهم من الأبطال الخارقين في عالم قصص مارفل المصورة، وفاته دون ذكر ملابسات ذلك.

التفاصيل:

ابنة لي أكدت في رسالة التزامها أمام جمهوره بمواصلة ابتكار شخصيات.

ابنة لي قالت:" أحب حياته أحب ما كان يقوم به في حياته، أحبته عائلته وأحبه معجبوه، لن يحل أحد محله".

بوب إيجر الرئيس التنفيذي لشركة (والت ديزني) قال في بيان "ستان لي كان استثنائيا مثل الشخصيات التي ابتكرها".

ديزني اشترت (شركة مارفل انترتينمنت) عام 2009 مقابل أربعة مليارات دولار في صفقة كانت تهدف لزيادة شخصيات عالم ديزني، وكان ما كتبه لي بنفسه من أبرز ما أنتجته الشركة.

شخصيات خارقة ذات بعد إنساني:

ستان لي.. مع بعض أبطاله الخارقين