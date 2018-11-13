وفاة "ستان لي" مبتكر الشخصيات الخارقة في السينما الأمريكية
13/11/2018
توفي "ستان لي" مبتكر العديد من الشخصيات الشهيرة في السينما الأمريكية، عن 95 عاما أمس وتم نقله بسيارة إسعاف من منزله إلى مستشفى، لكنه توفي لاحقا ولم يعرف سبب الوفاة.
وأعلنت ابنة ستان لي، مبتكر شخصيات الرجل العنكبوت والرجل الحديدي والرجل الأخضر وغيرهم من الأبطال الخارقين في عالم قصص مارفل المصورة، وفاته دون ذكر ملابسات ذلك.
التفاصيل:
ابنة لي أكدت في رسالة التزامها أمام جمهوره بمواصلة ابتكار شخصيات.
ابنة لي قالت:" أحب حياته أحب ما كان يقوم به في حياته، أحبته عائلته وأحبه معجبوه، لن يحل أحد محله".
بوب إيجر الرئيس التنفيذي لشركة (والت ديزني) قال في بيان "ستان لي كان استثنائيا مثل الشخصيات التي ابتكرها".
ديزني اشترت (شركة مارفل انترتينمنت) عام 2009 مقابل أربعة مليارات دولار في صفقة كانت تهدف لزيادة شخصيات عالم ديزني، وكان ما كتبه لي بنفسه من أبرز ما أنتجته الشركة.
شخصيات خارقة ذات بعد إنساني:
اشتهر لي بظهوره كضيف شرف في معظم أفلام مارفل فكان رجلا ينتشل فتاة من وسط الأنقاض في فيلم الرجل العنكبوت (سبايدر مان) الذي أنتج عام 2002 وكان مديرا في أحد نوادي التعري في فيلم (ديدبول) في 2016.
كان له الفضل في إضافة مساحة جديدة من التفاصيل المعقدة والإنسانية لشخصية البطل الخارق التي كان يرسمها، فلم تكن تلك الشخصيات ذات قلوب متحجرة مثلما كان يبدو من مظهرها بل كانت لديها مخاوف متعلقة بالحب والمال ومنها من كانت تخالجها مشاعر بعدم الأمان.
في عام 2010 قال لي لشبكة (إن.بي.آر) :"شعرت أنه سيكون ممتعا أن نعلم القليل عن الحياة الخاصة لتلك (الشخصيات)… وإظهارهم كبشر إلى جانب كونهم أبطالا".
الشخصيات الخارقة التي ابتكرها لي، أصبحت جزءا من الثقافة الشعبية وحققت نجاحا كبيرا في شباك التذاكر عندما تحولت قصصها إلى أفلام سينمائية.
بحسب محللين لإيرادات تذاكر السينما الأمريكية فإن العشرات من أفلام مارفل، ومنها كل أفلام الشخصيات الخارقة التي ابتكرها لي تقريبا، أُنتجت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وحققت إيرادات تجاوزت 20 مليار دولار.
ستان لي، مبتكر شخصيات مثل الرجل العنكبوت والرجل الحديدي والرجل الأخضر وغيرهم من الأبطال الخارقين في عالم قصص مارفل المصورة، كان كاتبا ومحررا.
ستان لي لعب دورا محوريا في تحول سلسلة مارفل إلى صرح عملاق للقصص المصورة في ستينيات القرن الماضي عندما ابتكر بالتعاون مع آخرين مثل جاك كيربي وستيف ديتكو شخصيات أبطال خارقين أحبتهم أجيال متعاقبة من القراء الصغار.