شاهد: سبعيني يطارد البوكيمون بـ15 هاتفا ذكيا في آن واحد

وأدمن يوان اللعبة الافتراضية بعدما تعلمها من حفيده، عند إصدارها في يوليو 2016، وهي اللعبة الأكثر نجاحًا حتى الآن بين الألعاب باستخدام ما يسمى بالواقع المعزز، حيث يتم فرض الشخصيات الرقمية على العالم الحقيقي.