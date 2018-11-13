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منوعات|تايوان

شاهد: سبعيني يطارد البوكيمون بـ15 هاتفا ذكيا في آن واحد

13/11/2018

يلاحق مُسن تايواني وحوش لعبة "بوكيمون" الافتراضية، مستخدمًا 15 هاتفًا ذكيًا في آن واحد مثبتة جميعها فوق دراجته الهوائية.

الجد بوكيمون:
  • ذاع صيت السبعيني "تشن سان يوان" داخل مدينة تايبيه الجديدة بعدما جرى رصده يجول المدينة أثناء لعبه البوكيمون على الهواتف المثبته فوق دراجته.
  • يوان (70 عامًا) يلعب من كل الجوّالات في آن واحد ويحرز مراحل متقدمة حتى أطلق عليه اسم "الجد بوكيمون".
  • يستخدم يوان 15 هاتفًا ذكيًا يثبتها في مقدمة دراجته ويشحنها عبر حقيبة من البطاريات المحمولة، ويتنقل عبر دراجته في أرجاء المدينة التايوانية طوال اليوم ويعود لمنزله مساءً.
إدمان افتراضي:
  • الرجل السبعيني يعتقد أن اللعبة الافتراضية تساعده في الوقاية من مرض الزهايمر ، وكسب أصدقاء جدد مع لاعبين آخرين ولاسيما بعد تقاعده.
  • يوان أوضح أن إدمانه للبوكيمون يكلفه أكثر من 300 دولار أمريكي شهريًا فضلًا عن تكلفة أجهزته ومعداته التي تتخطى الـ4800 دولار.
  • وأدمن يوان اللعبة الافتراضية بعدما تعلمها من حفيده، عند إصدارها في يوليو 2016، وهي اللعبة الأكثر نجاحًا حتى الآن بين الألعاب باستخدام ما يسمى بالواقع المعزز، حيث يتم فرض الشخصيات الرقمية على العالم الحقيقي.
المصدر : رويترز + صحف أجنبية
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