شاهد: رد فعل أطفال أفارقة يرون الثلوج لأول مرة

غمرت الفرحة طفلين من اللاجئين الإريتريين عندما شاهدا تساقط الثلج لأول مرة، بعد يومين من وصلولهما مدينة تورنتو بكندا، السبت الماضي.

والتقطت ريبيكيا ديفيز، عضو في مشروع لرعاية الأطفال اللاجئين في تورونتو، مقطع فيديو للطفل والطفلة وهما يلهوان أثناء تساقط خفيف للثلوج على المدينة الكندية، ونشرت المقطع على الإنترنت لينتشر بسرعة البرق.

وستعيش عائلة مكونة من خمسة أفراد في منزل ديفيز لمدة عام على الأقل أو حتى يتمكنوا من الاعتناء بأنفسهم. وستساعد الأم أربعة أطفال في الاندماج والتعليم والمهارات المهنية.

وقالت كلوديا بلوم وهي عضو بالمجموعة التابع لها المشروع، إن أسرة الطفلين اللاجئين فرت من منزلها في إريتريا بسبب الحرب.

وأضافت أن الطفلين وصلا مع والدتهما من السودان يوم الخميس الماضي حيث كانوا في مخيم للاجئين لبضع سنوات.

وأشارت كلوديا إلى أن المشروع تبنى بالفعل عائلتين سوريتين خلال السنوات الثلاث الماضية.