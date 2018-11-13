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سجن أبوين في بريطانيا سميا ابنهما على اسم هتلر

الزوجان اعتادا نشر رسائل تمتدح هتلر والتقطا صورا لهما مع شعارات نازية
الزوجان اعتادا نشر رسائل تمتدح هتلر والتقطا صورا لهما مع شعارات نازية
13/11/2018

أدين زوجان، سميا ابنهما على اسم أدولف هتلر، في بريطانيا (الإثنين) بتهمة الانتماء لجماعة العمل الوطني اليمينية المتطرفة المحظورة.

وأدين الزوجان آدم توماس (22 عاما) وكلوديا باتاتاس (38 عاما) بتهمة الانتماء للمنظمة، بعد أن نشروا رسائل تمتدح هتلر، فضلا عن صور لهم وهم يرتدون ملابس أعضاء حركة كو كلوكس كلان التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض واستخدام التحية النازية.

كما أدين شخص ثالث يدعى دانييل بوغونوفيتش (27 عاما) بذات التهم.

وكان ثلاثة آخرون قد أقروا بالفعل بأنهم مذنبون بتهم الانتماء لجماعة العمل الوطني التي حظرتها الحكومة بعد أن أشاد أعضاء فيها بقتل النائبة جو كوكس على يد شخص مهووس بالنازية في عام 2016.

وعلمت المحكمة في برمنغهام أن توماس وباتاتاس منحا طفلهما الاسم الأوسط "أدولف" للتعبير عن إعجابهما بالزعيم النازي أدولف هتلر.

المصدر : وكالات
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