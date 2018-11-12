البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: أسماك سلمون تعبر الطريق في واشنطن!

12/11/2018

اضطرت عائلة الأمريكية أليكسيز ليوناردو، إلى التوقف على طريق 101 السريع في مدينة شيلتون بولاية واشنطن، من أجل إفساح الطريق أمام عدة أسماك سلمون كانت تعبر الطريق، في مشهد غريب.

وفوجئت أليكسيز ووالدها أثناء قيادتها السيارة بأسماك السلمون تقفز سابحة في مياه الأمطار التي تغرق الطريق محاولة العبور إلى الجهة الأخرى، فقامت على الفور بالتقاط وتسجيل اللحظة الغريبة.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي بمجرد أن نشرته أليكس على صفحتها بموقع فيسبوك، وحصد ملايين المشاهدات.

وقالت أليكسيز إن هذا ليس حدثًا غير عادي في واشنطن. وعادة ما يأتي سمك السلمون إلى المنطقة من نهر Skokomish ويسكن الجداول من أجل التكاثر ووضع البيض، وعندما تكون هناك أمطار غزيرة يحدث فيضان وتجد الأسماك منتشرة في كل مكان.

وتابعت معلقة على المشهد: "إذا كانت تلك الأسماك محظوظة فسوف تجتمع مع بعضها مرة أخرى في الجهة الأخرى بعد عبور الطريق وإلا فقد تتقطع بها السبل".

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
المزيد من منوعات

مسن يخفي جثة والدته أعواماً ليستمر في تقاضي معاشها

عناصر من الشرطة السلوفينية (رويترز ـ أرشيف)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)