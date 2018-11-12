شاهد: أسماك سلمون تعبر الطريق في واشنطن!

اضطرت عائلة الأمريكية أليكسيز ليوناردو، إلى التوقف على طريق 101 السريع في مدينة شيلتون بولاية واشنطن، من أجل إفساح الطريق أمام عدة أسماك سلمون كانت تعبر الطريق، في مشهد غريب.

وفوجئت أليكسيز ووالدها أثناء قيادتها السيارة بأسماك السلمون تقفز سابحة في مياه الأمطار التي تغرق الطريق محاولة العبور إلى الجهة الأخرى، فقامت على الفور بالتقاط وتسجيل اللحظة الغريبة.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي بمجرد أن نشرته أليكس على صفحتها بموقع فيسبوك، وحصد ملايين المشاهدات.

وقالت أليكسيز إن هذا ليس حدثًا غير عادي في واشنطن. وعادة ما يأتي سمك السلمون إلى المنطقة من نهر Skokomish ويسكن الجداول من أجل التكاثر ووضع البيض، وعندما تكون هناك أمطار غزيرة يحدث فيضان وتجد الأسماك منتشرة في كل مكان.

وتابعت معلقة على المشهد: "إذا كانت تلك الأسماك محظوظة فسوف تجتمع مع بعضها مرة أخرى في الجهة الأخرى بعد عبور الطريق وإلا فقد تتقطع بها السبل".