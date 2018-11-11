شاهد: حدّاد يلتهم 4.5 كيلو مشاوي في 48 دقيقة

فاز الحداد التركي "محمد أوغوز ألب"، بالجائزة الكبرى في مسابقة لتناول المشاوي، عبر أكله نحو 4.5 كيلوغرام من اللحم، في غضون 48 دقيقة.
تفاصيل المسابقة
- جرى تنظيم المسابقة، يوم الجمعة، من قبل مطعم في قضاء باموق قلعة بولاية دنيزلي جنوب غربي تركيا، بعد جولتين سابقتين في فئتي الرجال والنساء.
- شارك في المنافسة النهائية أوغوز ألب، الأول في مسابقة الرجال الذي تناول 304 أعواداّ من لحم الشواء، وميهريبان كاداب، الحائزة على لقب فئة النساء عبر التهامها 291 عودًا.
- فاز في الجولة الختامية أوغوز ألب، عبر تناوله 320 عودًا، في 48 دقيقة، فيما تناولت كاداب 250 عودًا.
الجائزة
- بعد تحطيمه الرقم القياسي للمسابقة التي ينظمها المطعم، حاز أوغوز ألب على مجموعة من هدايا الزواج، بقيمة 25 ألف ليرة (نحو 4500 دولار).
- في تصريح صحفي، أوضح أوغوز ألب، أنه كان متحمسًا أثناء المنافسة مع المتسابقة كاداب، على نفس الطاولة.
- أوغوز ألب لفت إلى أنه شرب 4 أكواب من لبن العيران، وكأسي ماء، فضلًا عن تناول السلطة والخبز، مع نحو 4.5 كيلوغرام من اللحم المشوي.
- الفائز أشار إلى أن وزنه ازداد في غضون ساعة واحدة، وتعهد بالعمل على تحطيم رقمه القياسي مستقبلًا.