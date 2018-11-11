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شاهد: حدّاد يلتهم 4.5 كيلو مشاوي في 48 دقيقة

11/11/2018

فاز الحداد التركي "محمد أوغوز ألب"، بالجائزة الكبرى في مسابقة لتناول المشاوي، عبر أكله نحو 4.5 كيلوغرام من اللحم، في غضون 48 دقيقة.

تفاصيل المسابقة
  • جرى تنظيم المسابقة، يوم الجمعة، من قبل مطعم في قضاء باموق قلعة بولاية دنيزلي جنوب غربي تركيا، بعد جولتين سابقتين في فئتي الرجال والنساء.
  • شارك في المنافسة النهائية أوغوز ألب، الأول في مسابقة الرجال الذي تناول 304 أعواداّ من لحم الشواء، وميهريبان كاداب، الحائزة على لقب فئة النساء عبر التهامها 291 عودًا.
  • فاز في الجولة الختامية أوغوز ألب، عبر تناوله 320 عودًا، في 48 دقيقة، فيما تناولت كاداب 250 عودًا.
الجائزة
  • بعد تحطيمه الرقم القياسي للمسابقة التي ينظمها المطعم، حاز أوغوز ألب على مجموعة من هدايا الزواج، بقيمة 25 ألف ليرة (نحو 4500 دولار).
  • في تصريح صحفي، أوضح أوغوز ألب، أنه كان متحمسًا أثناء المنافسة مع المتسابقة كاداب، على نفس الطاولة.
  • أوغوز ألب لفت إلى أنه شرب 4 أكواب من لبن العيران، وكأسي ماء، فضلًا عن تناول السلطة والخبز، مع نحو 4.5 كيلوغرام من اللحم المشوي.
  • الفائز أشار إلى أن وزنه ازداد في غضون ساعة واحدة، وتعهد بالعمل على تحطيم رقمه القياسي مستقبلًا.
المصدر : الأناضول
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