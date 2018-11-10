شاهد: مصر تكتشف 7 مقابر أثرية جديدة

أعلنت وزارة الآثار المصرية اكتشاف مجموعة مقابر جديدة بمنطقة سقارة في الجيزة تشمل ثلاث مقابر من الدولة الحديثة وأربع مقابر من الدولة القديمة.

القصة:

وزير الآثار خالد العناني: بعثة أثرية مصرية اكتشفت هذه المقابر وعثرت بداخلها على عدد كبير من تماثيل القطط والقطط المحنطة.

العناني: الاكتشاف هو أول ثلاثة اكتشافات وعدت وزارة الآثار المصرية بالإعلان عنها قبل نهاية عام 2018.

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري: العمل بمنطقة الكشف الجديد بدأ في أبريل نيسان الماضي واستمر لمدة شهرين ثم توقف لظروف مختلفة قبل أن يُستأنف من جديد في أغسطس آب.

وزيري: البعثة عثرت على أكثر من 200 تمثال لقطط وصندوق به نحو 200 جعران وصندوق آخر به جعارين محنطة في سابقة هي الأولى التي يعثر فيها على جعارين محنطة بمنطقة سقارة.

وزيري: البعثة عثرت كذلك على أوراق بردي مكتوبة بالخطين الديموطيقي والهيراطيقي وتمساح محنط وأفعى كوبرا محنطة.

خلفية: