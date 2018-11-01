شاهد: أول جراحة لتثبيت ذراع صناعية بالعظام يحركها المخ

يود النمساوي إدموند رات (53 عامًا) لو يستطيع القيام بمهام عادية مثل غسل أسنانه أو تقطيع الخبز، إذ فقد ذراعه في حادث قبل عام.

هذه الأنشطة أمر سهل بالنسبة لمعظم الناس لكن ليس بالنسبة لـ"رات" الذي فقد ذراعه من أسفل الكتف بقليل في حادث شاحنة العام الماضي قضى على حياته المهنية كبنّاء.

جراحة فريدة

الحظ عاد ليبتسم لـ"رات" من جديد، بعد أن أصبح أول شخص يخضع لعملية جراحية واحدة لتركيب ذراع صناعية متصلة بالعظام يتحكم فيها المخ بإشارات مرسلة للطرف المفقود.

العملية الجراحية أجراها جراحون نمساويون في مايو/آيار .

الإجراء الذي يعرف بالالتحام العظمي، يتضمن زرع قضيب معدني في العظام المتبقية من الطرف. لهذا القضيب جزء ملحق به يثبت الطرف الصناعي بعظام العضد .

خلال العملية التي نقلت في بث حي لمؤتمر عن الأطراف الصناعية في فيينا، أوصل الأطباء الأعصاب التي كانت تتحكم في يد "رات" يومًا، بعضلات العضد في إجراء يعرف بإعادة "تعصيب العضلة المستهدفة".

حياة جديدة