بالصور.. إضراب موظفين في غوغل احتجاجا على التحرش في مكان العمل

نظم مئات الموظفين والمتعاقدين في شركة غوغل بآسيا إضرابا عن العمل لفترة وجيزة الخميس في ظل شكاوى من التمييز على أساس الجنس والعرق وغياب الرقابة على السلطة التنفيذية في أماكن العمل.

القصة:

في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأربعاء دعا منظمون شركة ألفابت المالكة لغوغل إلى إضافة ممثل عن الموظفين لمجلس مدرائها ونشر بيانات عن المساواة في الأجور.

طالب منظمو الإضراب بتغيير ممارسات قسم الموارد البشرية في غوغل بهدف تحويل الإبلاغ عن وقائع التحرش إلى عملية أكثر إنصافا.

من المتوقع أن يحذو آلاف الموظفين في غوغل في مكاتب حول العالم حذو زملائهم المضربين في آسيا.

رد فعل غوغل على الإضراب:

قال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لغوغل، في بيان إن "الموظفين طرحوا أفكارا بناءة" وإن الشركة "تستمع لكل ملاحظاتهم حتى يتسنى لنا تحويل هذه الأفكار إلى أفعال".

لم يؤثر الاستياء بين موظفي شركة ألفابت، وعددهم 94 ألفا وعشرات الآلاف من المتعاقدين، على أسهم الشركة بشكل ملحوظ.

خلفية:

الاحتجاجات تأتي بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي وجاء فيه أن غوغل قدمت 90 مليون دولار لأندي روبين، الذي شغل منصب نائب رئيس الشركة في 2014، مقابل الاستغناء عنه بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.

نفى روبين المزاعم التي وردت في التقرير وقال إنه تضمن مبالغات بشأن التعويض الذي حصل عليه. ولم تشكك غوغل في صحة التقرير.

جانب من إضراب موظفي غوغل في العاصمة البريطانية لندن

وفي زيوريخ بسويسرا