الموت يغيّب الإعلامي المصري حمدي قنديل

توفي مساء الأربعاء، الإعلامي المصري حمدي قنديل عن عمر ناهز الـ82 عامًا بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة طويلة من العمل الصحفي والتلفزيوني، جلبت له التقديرداخل مصر وخارجها .
تحولت منصات التواصل الاجتماعي لساحة نعي واسعة لـ"قنديل"، من سياسيين وإعلاميين وفنانين وشخصيات عامة، مصريين وعرب.
رحم الله الكاتب والإعلامي الكبير حمدي قنديل واسكنه فسيح جناته .انكسر القلم الرصاص ولكن مازالت كلماته وكتاباته عالقة في أذهان الجميع وصدق حين كتب عشت مرتين …
— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) November 1, 2018
البقاء لله
رحم الله الأستاذ #حمدي_قنديل ..
قلم رصاص قصف بشجاعة ووطنية الاحتلال والاستبداد وعشق يناير..
عزائي لأسرته ومحبيه
— Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) November 1, 2018
رحم الله الإعلامي الكبير صاحب الصوت الرخيم والحضور الوقور والخلق الرفيع والطلة المتميزة الأستاذ حمدي قنديل.
بعد تقدير لم يوفق فيه انسحب من الساحة سياسيا وإعلاميا في هدوء يليق بوطنيته وحسن نيته.
خالص المواساة لزوجته الفنانة نجلاء فتحي ولكل الأسرة ولتلاميذه ومحبيه. pic.twitter.com/ahYpi6scHG
— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) October 31, 2018
https://twitter.com/alrougui/status/1057773667348819968?ref_src=twsrc%5Etfw
فجعنا بوفاة الإعلامي العربي الكبير حمدي قنديل كان نموذجا في الوطنية والخلق الرفيع والأدب الجم بوفاته فقدنا علما ومدرسة تلاميذها في كل العالم العربي كان قلمه رصاصا في صدور أعداء الأمة رحمه الله وتعازينا لاسرته والفنانة نجلاء فتحي
— عبد الباري عطوان (@abdelbariatwan) October 31, 2018
رحل صاحب قلم الرصاص.. رحمة الله على استاذنا حمدي قنديل ولعائلته الصبر من بعده https://t.co/L0ltO0UeRg
— Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) October 31, 2018
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
توفى إلى رحمة الله الاعلامى الكبير/حمدى قنديل
تشييع الجنازة اليوم الخميس ١نوڤمبر عقب صلاة الظهر
مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم ..
نسألكم الدعاء pic.twitter.com/HK0Hy54K86
— Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) October 31, 2018
اللهم اغفر لعبدك حمدي قنديل وارحمه واعف عنه واجعل مثواه الجنة.
وداعًا للاختلاف بلا فُحش..
وداعا للخصومة بلا فُجر..
وداعًا للأستاذية بلا تطاوس واستعلاء..
وداعًا لتشابه الأسماء الذي كان بقوة رابطة الدم.
— wael kandil (@waiel65) October 31, 2018
إنا لله وإنا إليه راجعون
توفي منذ قليل الإعلامى الكبير #حمدى_قنديل عن عمر ناهز ال 82 عاما
اللهم ألهم عائلته الصبر والسلوان pic.twitter.com/8fwmce4l8x
— Wael Elebrashy (@WaelElebrashy) October 31, 2018
رحم الله استاذي العظيم حمدي قنديل الذي تتلمذت علي يديه و تعلمت من علمه .. لقد فقدنا إعلامي نزيه شريف قلما يجود الزمن بمثله و انا لله و انا اليه راجعون.
— Amr Ellissy (@amrellissy) November 1, 2018
رحل صديق عزيز
وإعلامي كبير
رحل#حمدي_قنديل
— Ayman Nour (@AymanNour) October 31, 2018
إيماءة إجلال ووداع… للقلم الرصاص الذي أبدا لم يُقصف… عاش مناضلا وذهب عزيزا… #رئيس_التحرير الأستاذ #حمدي_قنديل … ألفة الجيل وفخر العائلة والصحافة المصرية… هتقطع بينا ياأستاذ عائلة وتلاميذا ومريدين… وصل سلامنا للغاليين والسلام أمانة اعمل معروف … pic.twitter.com/ffRgxxzDpa
— رشا قنديل (@RashaQandeelBBC) November 1, 2018
#حمدي_قنديل في ذمة الله
ولا نقول الا ما يرضي ربنا .. وانا لفراقه لمحزونون pic.twitter.com/Tbd7VFAwcI
— معتز مطر (@moatazmatar) November 1, 2018
رحم الله الإعلامي القدير #حمدي_قنديل وأسكنه فسيح جناته .. خالص التعازي لأسرته
— محمد ناصر (@M_nasseraly) October 31, 2018