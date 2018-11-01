البث الحي
منوعات|مصر

الموت يغيّب الإعلامي المصري حمدي قنديل

نال قنديل عدة جوائز، بينها شخصية العام الإعلامية لعام 2013
نال قنديل عدة جوائز، بينها شخصية العام الإعلامية لعام 2013
1/11/2018

توفي مساء الأربعاء، الإعلامي المصري حمدي قنديل عن عمر ناهز الـ82 عامًا بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة طويلة من العمل الصحفي والتلفزيوني، جلبت له التقديرداخل مصر وخارجها .

صراع مع المرض
  • شقيقه عاصم قنديل أعلن نبأ الوفاة، في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء.
  • الإعلامي المصري حافظ الميرازي قال إن قنديل فارق الحياة بعد عشرة أيام من تدهور صحته، حيث تم وصله بجهاز للتنفس الصناعي في المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة.
  • الميرازي أشار عبر "فيسبوك"، إلى أن الفقيد كان يعاني من الفشل الكلوي ويخضع لجلسات غسيل الكلى.
  • وسائل إعلام محلية ذكرت أن صلاة الجنازة وتشييع جثمان الفقيد، ستقام الخميس، في مسجد "الرحمن الرحيم" بطريق صلاح سالم في القاهرة.
صاحب "قلم رصاص"
  • قنديل كان له حضور إعلامي لافت واشتهر ببرامجه السياسية ومن بينها برنامج "رئيس التحرير" ببعده العربي والسياسي والذي كان يقدمه من مصر، ثم برنامج "قلم رصاص" بروحه النقدية على تلفزيون دبي، والبرنامجان حظيا بشعبية ومتابعة واسعة من المشاهدين في أرجاء الوطن العربي.
  • حمدي التحق العمل بالإعلام منذ شبابه وترك من أجله دراسة الطب ليتحول إلى دراسة الصحافة بكلية الآداب في جامعة القاهرة واشتغل ببعض الصحف قبل أن يلتحق بالعمل في التلفزيون المصري.
  • الإعلامي الراحل ربط بين الصحافة والتلفزيون من خلال برنامجه التلفزيوني (أقوال الصحف) الذي كان يتناول فيه ما تنشره الصحف بشيء من التحليل والنقد.
  • قنديل أجرى مقابلات مع عدد من الرؤساء والقادة العرب الحاليين والسابقين أمثال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس السوري بشار الأسد والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
  • حمدي قنديل ظهر في عام 2010 كمتحدث باسم "الجبهة الوطنية للتغيير"، والتي كان أحد مؤسسيها البارزين، السياسي المصري محمد البرادعي، وهي جبهة ساهمت بشكل لافت في التوجه نحو ثورة شعبية في 2011.
خلفية
  • قنديل من مواليد 1936، ومتزوج من الفنانة المصرية نجلاء فتحي، ولم ينجب أطفالًا.
  • الإعلامي الراحل كان عضوا في مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري واختاره مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية "شخصية العام الإعلامية" في مايو/آيار 2013 عن مجمل عطاءاته على مدى نصف قرن.
  • قنديل دون سيرته الذاتية في كتاب بعنوان (عشت مرتين) صدر عن دار الشروق بالقاهرة في 2014.
نعي على مواقع التواصل

تحولت منصات التواصل الاجتماعي لساحة نعي واسعة لـ"قنديل"، من سياسيين وإعلاميين وفنانين وشخصيات عامة، مصريين وعرب.

https://twitter.com/alrougui/status/1057773667348819968?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من منوعات

مسن يخفي جثة والدته أعواماً ليستمر في تقاضي معاشها

عناصر من الشرطة السلوفينية (رويترز ـ أرشيف)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي