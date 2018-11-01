الموت يغيّب الإعلامي المصري حمدي قنديل

توفي مساء الأربعاء، الإعلامي المصري حمدي قنديل عن عمر ناهز الـ82 عامًا بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة طويلة من العمل الصحفي والتلفزيوني، جلبت له التقديرداخل مصر وخارجها .

صراع مع المرض

شقيقه عاصم قنديل أعلن نبأ الوفاة، في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء.

الإعلامي المصري حافظ الميرازي قال إن قنديل فارق الحياة بعد عشرة أيام من تدهور صحته، حيث تم وصله بجهاز للتنفس الصناعي في المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة.

الميرازي أشار عبر "فيسبوك"، إلى أن الفقيد كان يعاني من الفشل الكلوي ويخضع لجلسات غسيل الكلى.

وسائل إعلام محلية ذكرت أن صلاة الجنازة وتشييع جثمان الفقيد، ستقام الخميس، في مسجد "الرحمن الرحيم" بطريق صلاح سالم في القاهرة.



صاحب "قلم رصاص"

قنديل كان له حضور إعلامي لافت واشتهر ببرامجه السياسية ومن بينها برنامج "رئيس التحرير" ببعده العربي والسياسي والذي كان يقدمه من مصر، ثم برنامج "قلم رصاص" بروحه النقدية على تلفزيون دبي، والبرنامجان حظيا بشعبية ومتابعة واسعة من المشاهدين في أرجاء الوطن العربي.

حمدي التحق العمل بالإعلام منذ شبابه وترك من أجله دراسة الطب ليتحول إلى دراسة الصحافة بكلية الآداب في جامعة القاهرة واشتغل ببعض الصحف قبل أن يلتحق بالعمل في التلفزيون المصري .

الإعلامي الراحل ربط بين الصحافة والتلفزيون من خلال برنامجه التلفزيوني (أقوال الصحف) الذي كان يتناول فيه ما تنشره الصحف بشيء من التحليل والنقد .

قنديل أجرى مقابلات مع عدد من الرؤساء والقادة العرب الحاليين والسابقين أمثال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس السوري بشار الأسد والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي .

حمدي قنديل ظهر في عام 2010 كمتحدث باسم "الجبهة الوطنية للتغيير"، والتي كان أحد مؤسسيها البارزين، السياسي المصري محمد البرادعي، وهي جبهة ساهمت بشكل لافت في التوجه نحو ثورة شعبية في 2011.

خلفية

قنديل من مواليد 1936، ومتزوج من الفنانة المصرية نجلاء فتحي، ولم ينجب أطفالًا.

الإعلامي الراحل كان عضوا في مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري واختاره مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية "شخصية العام الإعلامية" في مايو/آيار 2013 عن مجمل عطاءاته على مدى نصف قرن .

قنديل دون سيرته الذاتية في كتاب بعنوان (عشت مرتين) صدر عن دار الشروق بالقاهرة في 2014.

نعي على مواقع التواصل

تحولت منصات التواصل الاجتماعي لساحة نعي واسعة لـ"قنديل"، من سياسيين وإعلاميين وفنانين وشخصيات عامة، مصريين وعرب.

رحم الله الكاتب والإعلامي الكبير حمدي قنديل واسكنه فسيح جناته .انكسر القلم الرصاص ولكن مازالت كلماته وكتاباته عالقة في أذهان الجميع وصدق حين كتب عشت مرتين … — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) November 1, 2018

البقاء لله

رحم الله الأستاذ #حمدي_قنديل ..

قلم رصاص قصف بشجاعة ووطنية الاحتلال والاستبداد وعشق يناير..

عزائي لأسرته ومحبيه — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) November 1, 2018

رحم الله الإعلامي الكبير صاحب الصوت الرخيم والحضور الوقور والخلق الرفيع والطلة المتميزة الأستاذ حمدي قنديل.

بعد تقدير لم يوفق فيه انسحب من الساحة سياسيا وإعلاميا في هدوء يليق بوطنيته وحسن نيته.

خالص المواساة لزوجته الفنانة نجلاء فتحي ولكل الأسرة ولتلاميذه ومحبيه. pic.twitter.com/ahYpi6scHG — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) October 31, 2018

https://twitter.com/alrougui/status/1057773667348819968?ref_src=twsrc%5Etfw

فجعنا بوفاة الإعلامي العربي الكبير حمدي قنديل كان نموذجا في الوطنية والخلق الرفيع والأدب الجم بوفاته فقدنا علما ومدرسة تلاميذها في كل العالم العربي كان قلمه رصاصا في صدور أعداء الأمة رحمه الله وتعازينا لاسرته والفنانة نجلاء فتحي — عبد الباري عطوان (@abdelbariatwan) October 31, 2018

رحل صاحب قلم الرصاص.. رحمة الله على استاذنا حمدي قنديل ولعائلته الصبر من بعده https://t.co/L0ltO0UeRg — Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) October 31, 2018

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

توفى إلى رحمة الله الاعلامى الكبير/حمدى قنديل

تشييع الجنازة اليوم الخميس ١نوڤمبر عقب صلاة الظهر

مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم ..

نسألكم الدعاء pic.twitter.com/HK0Hy54K86 — Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) October 31, 2018

اللهم اغفر لعبدك حمدي قنديل وارحمه واعف عنه واجعل مثواه الجنة.

وداعًا للاختلاف بلا فُحش..

وداعا للخصومة بلا فُجر..

وداعًا للأستاذية بلا تطاوس واستعلاء..

وداعًا لتشابه الأسماء الذي كان بقوة رابطة الدم. — wael kandil (@waiel65) October 31, 2018

إنا لله وإنا إليه راجعون

توفي منذ قليل الإعلامى الكبير #حمدى_قنديل عن عمر ناهز ال 82 عاما

اللهم ألهم عائلته الصبر والسلوان pic.twitter.com/8fwmce4l8x — Wael Elebrashy (@WaelElebrashy) October 31, 2018

رحم الله استاذي العظيم حمدي قنديل الذي تتلمذت علي يديه و تعلمت من علمه .. لقد فقدنا إعلامي نزيه شريف قلما يجود الزمن بمثله و انا لله و انا اليه راجعون. — Amr Ellissy (@amrellissy) November 1, 2018

رحل صديق عزيز

وإعلامي كبير

رحل#حمدي_قنديل — Ayman Nour (@AymanNour) October 31, 2018

إيماءة إجلال ووداع… للقلم الرصاص الذي أبدا لم يُقصف… عاش مناضلا وذهب عزيزا… #رئيس_التحرير الأستاذ #حمدي_قنديل … ألفة الجيل وفخر العائلة والصحافة المصرية… هتقطع بينا ياأستاذ عائلة وتلاميذا ومريدين… وصل سلامنا للغاليين والسلام أمانة اعمل معروف … pic.twitter.com/ffRgxxzDpa — رشا قنديل (@RashaQandeelBBC) November 1, 2018

#حمدي_قنديل في ذمة الله

ولا نقول الا ما يرضي ربنا .. وانا لفراقه لمحزونون pic.twitter.com/Tbd7VFAwcI — معتز مطر (@moatazmatar) November 1, 2018