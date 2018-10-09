فيسبوك تصدر أول جهاز في تاريخها.. فما هو؟

أعلنت شركة فيسبوك طرحها للجهاز المنزلي الذكي، بورتال، بنسختيه بورتال وبورتال بلس، على منصة فيسبوك للطلب المسبق، وذلك وفقاً لما نشره موقع كوارتز الأمريكي.

وعلى الرغم من أن جهاز بورتال ليس الأول من نوعه في السوق، إلّا أنه يتمتع بعدة خصائص جديدة ومطوّرة عن تلك الموجودة في الأجهزة المنزلية الذكية المعروفة

المزايا:

جهاز بورتال يعمل على نظام التفعيل الصوتي يمكن مستخدمه من الوصول إلى تطبيق فيسبوك ماسنجر لإجراء مكالمات الفيديو، وخاصية فيسبوك ووتش لمشاهدة الفيديوهات المتوفرة على موقع فيسبوك.

الجهاز يحتوي على عدسة تصوير مزوّدة بتقنية الذكاء الاصطناعي، لتقوم تلقائياً بتحديد وتقريب جميع الوجوه الموجودة في مجال تغطيتها الكبير.

عدسة التصوير الموجودة في الجهاز واسعة المدى، ذلك حتى تستطيع إبقاء المستخدم في بؤرتها مهما كان مكانه داخل الغرفة.

الجهاز مزودٌ أيضاً بأربعة ميكروفونات مرتبة بطريقة تسمح له بالتقاط الصوت بدرجة نقاوة عالية ومن جميع الاتجاهات.

تصميم بورتال يسمح للمستخدم بالتعامل مع تطبيق ستوري تايم، الذي يُمكّنه من إنتاج قصص تفاعلية، مستفيداً بذلك من تقنية الواقع الافتراضي الخاصة بفيسبوك.

يعتبر هذا الجهاز أول منتج مادي تصدره فيسبوك في تاريخها.

الخصوصية

ووفقاً لما أورده موقع كوارتز، فإن نائب رئيس منتج بورتال، رافا كامارغو، كان قد قال بأن فيسبوك قد اتخذت إجراءات عدة للمحافظة على خصوصية مستخدمي الجهاز، منها:

جميع محادثات الفيديو ستكون مشفرة ولن يتمكن من رؤيتها أو تسجيلها أي طرف آخر، بما في ذلك فيسبوك نفسه. إلّا أن فيسبوك لايزال قادراً على الولوج إلى سجلات المكالمات الهاتفية الخاصة بالمستخدم.

الكاميرا والميكروفون لن يقوما بتسجيل أي شيء ما لم يتم طلب ذلك منهما.

لن يستمع فيسبوك لأي محادثات تُجرى بجانب جهاز بورتال، مادام الجهاز غير مفعّل.

لن يتم استخدام أي من البيانات التي يجمعها بورتال في استهداف المستخدم من قبل الإعلانات الموجودة على منصة فيسبوك.

خلفية