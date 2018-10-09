شاهد: يمنيون يحوّلون شظايا الصواريخ إلى خناجر

كلما زاد سعر الخنجر كلما دل على ارتفاع شأن حامله، ويتراوح سعر الخناجر الجديدة ما بين 100 و150 دولارًا، أما الخناجر القديمة الموروثة من آباء وأجداد فربما تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات