شاهد: يمنيون يحوّلون شظايا الصواريخ إلى خناجر

في بعض الأحيان، تأتي المواد الخام لما يصنعه الحدّاد اليمني "علي الغمري" زاعقة من السماء، فيحولها إلى خناجر.
الشظايا والمادة الخام
- الصواريخ التي تلقيها طائرات التحالف السعودي الإماراتي تمطر بها رجال المليشيات والمدنيين اليمنيين على حد سواء، لتقتل وتشوه الآلاف.
- الأطفال والمزارعون وسواهم يجمعون الشظايا الساقطة في مزارعهم ومن الأزقة القذرة في الأحياء الفقيرة لبيعها إلى الغمري وغيره من الحرفيين.
- من شظايا تلك الصواريخ لا يصنعون المحاريث والعدد الزراعية الأخرى بل الخناجر -أو ما يطلق عليها في اليمن الجنبية- لتشكل زينة للرجال يتباهون بهيبتها ويعرضون من خلالها شجاعتهم.
سعر الفولاذ
- الحدادون اليمنيون يحولون شظايا الصواريخ إلى خناجر تقليدية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التكلفة العالية للصلب المستورد.
- هذه الخناجر كانت تصنع عادة من الفولاذ المستورد، لكن أسعاره المرتفعة دفعت الحرفيين الى استعمال ما تلفظه الحرب.
- سعر الكيلوغرام الواحد من شظايا الفولاذ يبلغ نحو 500 ريال يمني (أقل من دولار واحد) وهو نصف سعر الفولاذ التركي المستورد.
صناعة الخناجر
- الغمري، وهو في الخمسينات من العمر، تعلم الحرفة من والده الذي ورث مهاراتها عن أسلافه، وتعمل عائلة الغمري المكونة من سبع أسر في الحدادة في مدينة عبس الواقعة شمالي اليمن.
- الغمري يقول إن صناعة الخناجر كانت تشكل تجارة رابحة ذات يوم، غير أن والد ستة أطفال أعرب عن حزنه كون السوق ضعفت بعد أن دمرت الحرب الأهلية اقتصاد البلاد وثمة قليل من الرجال من يملك رفاهية دفع ثمن الجنبية.
تقليد يمني
- لتلك الخناجر نصل مقوس، وهي جزء من اللباس اليمني التقليدي، وتوضع في أغماد مزينة مقوسة بدورها، ويضعها الرجل اليمني رأسيا وسط حزام مزين أيضًا إذا كان يرتدي الزي التقليدي (الجلباب) أو توضع في أعلى المعوز، وهي تنورة للرجال.
- النصل يصنع من الصلب، وكلما كان الصلب أقوى كلما ارتفع ثمن الخنجر.
- كثيرا ما يشير شكل مقبض الخنجر إلى المدينة أو المنطقة أو قبيلة الشخص حامل الخنجر، كما يعتمد السعر أيضًا على ما إذا كان المقبض مصنوعًا من الخشب، أو قرون الثيران أو قرون وحيد القرن.
- كلما زاد سعر الخنجر كلما دل على ارتفاع شأن حامله، ويتراوح سعر الخناجر الجديدة ما بين 100 و150 دولارًا، أما الخناجر القديمة الموروثة من آباء وأجداد فربما تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات.