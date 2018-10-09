شاهد: رئيس المفوضية الأوربية يقلد رقصة لتريزا ماي

أدى رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر حركة راقصة قبل إلقاء كلمة في مؤتمر ببروكسل، ما أثار ضحك الحاضرين .
"يونكر" و"ماي"
- يونكر كان يقلد على ما يبدو رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي ولكنه أثار غضب أنصار ماي وخطتها للخروج من الاتحاد الأوربي.
- ماي أدت حركات راقصة على المنصة الأسبوع الماضي على أنغام أغنية فرقة آبا (دانسنغ كوين) قبل إلقاء كلمة أمام حزب المحافظين الذي تتزعمه متهكمة على نفسها بعد أن رقصت مع تلاميذ مدارس خلال زيارة قامت بها لجنوب أفريقيا في الآونة الأخيرة.
- ماي استخدمت المنصة لحشد حزبها المنقسم على نفسه وراء جهودها للتفاوض على انسحاب سلس من الاتحاد الأوربي.
- يونكر الذي كان يتأهب للتحدث أمام مؤتمر يوم الإثنين، لم يستطع أن يبدأ كلمته بسبب استمرار صوت الموسيقى في القاعة، ورفع عينيه عن الأوراق الموجودة أمامه وبدأ يهز ذارعيه ويتمايل على إيقاع الموسيقى لمدة ثانيتين لتنفجر القاعة في الضحك.
- البريطانيون لاحظوا بسرعة مدى قرب إيماءاته مما قامت به ماي قبل إلقاء كلمتها الرئيسية أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي تتزعمه يوم الأربعاء الماضي.
- صحيفة ديلي ميل المؤيدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي، قالت إن يونكر كان "يسخر" على ما يبدو من ماي في حين عكست التعليقات التي وردت على موقعها الإلكتروني الغضب من رفض الاتحاد الأوربي قبول شروط حكومة ماي للانسحاب من الاتحاد في مارس/آذار المقبل.
- متحدث باسم يونكر قال إن الحركات المرتجلة التي قام بها "لم تكن موجهة لأحد" وكرر أن رئيس المفوضية يكن "احترامًا كبيرًا" لماي.