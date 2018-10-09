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شاهد: إنقاذ حوت أحدب صغيرمن شبكة.. وتسليمه لأمه

9/10/2018

أنقذ خبراء في الحياة البرية حوت أحدب صغير بعد وقوعه في شرك لأسماك القرش قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، قبالة شاطئ غرينماونت في منطقة غولد كوست بولاية كوينزلاند.

علق الحوت الأحدب الصغير في الشبكة، التي تحملها عوامات وتهدف لحماية راكبي الأمواج والسباحين ومرتادي الشواطئ من هجمات أسماك القرش، في غولد كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية.

عملية إنقاذ وتسليم للأم:     
  • استغرقت عملية إنقاذ الحوت الصغير من الشبكة ساعتين تقريبا اليوم (الثلاثاء) من جانب خبراء الحياة البحرية في إدارة المصائد السمكية في كوينزلاند ومتنزه "سي وورلد" البحري في غولد كوست.
  • بيان متنزه سي وورلد أفاد، بأن الحوت الصغير أصيب ببعض الجروح السطحية بسبب الوقوع في الشرك، ولكن ليس هناك ما يهدد حياته، وقد سبح مع والدته لدى تحريره… إذ انتظرت الأم صغيرها حتى تم تحريره.
  • تريفور لونغ، مدير قسم العلوم البحرية في سي وورلد، قال لهيئة الإذاعة الأسترالية إن عملية الإنقاذ كانت "تجربة مؤلمة".
  • لونغ: لقد كان حوتا صغيرا للغاية..  وعلق بشدة في الشبكة، كانت الشبكة تغلفه تقريبا.. الأمر مؤلم للغاية للحوت الصغير ومؤلم للغاية للأم.
  • لونغ : الأم كانت قريبة للغاية من الصغير وقريبة للغاية منا ومنتبهة للغاية لما نفعله.. بصدق أعتقد أن الأم أدركت أننا نساعد الصغير لا نؤذيه، ولذلك كانت هادئة.
المصدر : رويترز
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