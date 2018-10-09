شاهد: إنقاذ حوت أحدب صغيرمن شبكة.. وتسليمه لأمه

أنقذ خبراء في الحياة البرية حوت أحدب صغير بعد وقوعه في شرك لأسماك القرش قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، قبالة شاطئ غرينماونت في منطقة غولد كوست بولاية كوينزلاند.

علق الحوت الأحدب الصغير في الشبكة، التي تحملها عوامات وتهدف لحماية راكبي الأمواج والسباحين ومرتادي الشواطئ من هجمات أسماك القرش، في غولد كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية.

عملية إنقاذ وتسليم للأم: