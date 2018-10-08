شاهد: مهندس يصنع دراجة نارية من الخشب

ظهرت مهارة المهندس الميكانيكي التركي جلال أوزجان (45 عامًا)، جلية في صناعة تحفة فنية تتمثل بهيكل كامل لدراجة نارية، عبر النحت على الخشب.
قصة الدراجة
- الدراجة النارية التي عرضت في معرض سنوي للأخشاب بولاية قسطموني شمالي تركيا، نالت إعجابًا كبيرًا من الزوار.
- أوزجان أشار إلى أنه بدأ العمل على تصميم دراجته الخشبية قبل خمس سنوات، وذلك في محاكاة لدراجة نارية لماركة عالمية أحَبها كثيرًا.
- المهندس بيّن أنه انتهى من صناعة دراجته خلال ثلاث سنوات، وعرضها في عدة معارض على مدار العامين الماضيين، وأكد رفضه بيعها رغم العروض الكثيرة التي انهالت عليه.