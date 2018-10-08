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منوعات|تركيا

شاهد: مهندس يصنع دراجة نارية من الخشب

8/10/2018

ظهرت مهارة المهندس الميكانيكي التركي جلال أوزجان (45 عامًا)، جلية في صناعة تحفة فنية تتمثل بهيكل كامل لدراجة نارية، عبر النحت على الخشب.

قصة الدراجة
  • الدراجة النارية التي عرضت في معرض سنوي للأخشاب بولاية قسطموني شمالي تركيا، نالت إعجابًا كبيرًا من الزوار.
  • أوزجان أشار إلى أنه بدأ العمل على تصميم دراجته الخشبية قبل خمس سنوات، وذلك في محاكاة لدراجة نارية لماركة عالمية أحَبها كثيرًا.
  • المهندس بيّن أنه انتهى من صناعة دراجته خلال ثلاث سنوات، وعرضها في عدة معارض على مدار العامين الماضيين، وأكد رفضه بيعها رغم العروض الكثيرة التي انهالت عليه.
المصدر : الأناضول
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