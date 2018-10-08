ألفابت تغلق غوغل بلاس

قالت "ألفابت" الشركة الأم لموقع غوغل، إنها ستغلق شبكة التواصل الاجتماعي غوغل بلاس بعد اكتشاف أن نحو 500 ألف حساب على غوغل ربما تعرضت لكشف بياناتها لمطورين خارجيين.
التفاصيل:
- في وقت سابق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر لم تسمها ووثائق داخلية القول إن غوغل اختارت عدم الكشف عن المسألة ويرجع ذلك في جانب منه إلى مخاوف من تدقيق الجهات التنظيمية.
- ذكر التقرير، الاثنين، أن خللا برمجيا في موقع شبكة التواصل الاجتماعي أعطى مطورين خارجيين القدرة على الوصول لبيانات حسابات غوغل بلاس الخاصة في الفترة من 2015 إلى مارس/آذار 2018 عندما اكتشف محققون داخل الشركة المشكلة وقاموا بإصلاحها.
- هبطت أسهم ألفابت 2.6% إلى 1138.53 دولار للسهم.
- قالت غوغل إن البيانات المتأثرة تقتصر على بيانات شخصية على غوغل بلاس تشمل الاسم والبريد الإلكتروني والوظيفة والنوع والسن.
- أضافت "لم نعثر على أدلة تشير إلى أن أي مطور كان على دراية بهذا الخلل أو أساء استخدام واجهة تطبيق البرنامج ولم نعثر على أدلة على إساءة استخدام أي بيانات شخصية".