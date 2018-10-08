ألفابت تغلق غوغل بلاس

قالت "ألفابت" الشركة الأم لموقع غوغل، إنها ستغلق شبكة التواصل الاجتماعي غوغل بلاس بعد اكتشاف أن نحو 500 ألف حساب على غوغل ربما تعرضت لكشف بياناتها لمطورين خارجيين.

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