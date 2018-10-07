عقار لمقاومة سن اليأس يعالج أكثر سرطانات الثدي فتكًا

توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن عقارًا يعالج أعراض سن اليأس يمكن أن يستخدم كعلاج جديد للنساء المصابات بسرطان الثدي الثلاثي السلبي الذي يعد أكثر أشكال سرطان الثدي فتكًا بالسيدات.
تفاصيل الدراسة
- الدراسة أجراها باحثون بعيادات مايو كلينك الطبية البحثية بالولايات المتحدة، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Proceedings of the National Academy of Sciences) العلمية.
- في تجارب سريرية على البشر، أجرى الفريق دراسته لاكتشاف فاعلية عقار "استراديول" Estradiol ، وهو عبارة عن هرمون استروجين صناعي مشابهة لفعالية هرمون الأستروجين الذي ينتجه جسم المرأة.
- هذا العقار يستخدم كعلاج هرموني بديل لمقاومة أعراض سن اليأس (يبدأ من 45 إلى 55 عامًا) التي تشمل هبات الحرارة، التعرق الليلي والتغيرات المهبلية.
- الباحثون استخدموا عقار "استراديول" في علاج المشاركات المصابات بسرطان الثدي الثلاثي السلبي، هو النوع الأخطر بين سرطانات الثدي، لأنه لا يستجيب للعلاج الهرموني والعلاج المناعي، كما أن العلاج الكيميائي لا يحقق نتائج باهرة في مثل هذا النوع من السرطان.
نتائج الدراسة:
- النتائج أظهرت أن "استراديول" يمنع بشكل فعال نمو أورام سرطان الثدي الثلاثية السلبي.
- وقال الدكتور جون هاوز قائد فريق البحث، قال "حتى الآن، كان هناك عدد قليل من الأدوية التي يبدو أنها تعمل بشكل فعال لعلاج هذا المرض".
- هاوز أضاف أن الفريق اكتشف آلية محتملة لكيفية تأثير عقار "استراديول" المضادة للسرطان، وبناءً على هذه البيانات، سيقوم الفريق بإطلاق تجربة سريرية أخرى لاختبار فعالية العقار كعلاج للنساء المصابات بسرطان الثدي.
- وفقًا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم عامة، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة، إذ يتم تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، ويودي بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنويًا حول العالم.