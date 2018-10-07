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شاهد: مقتل 20 شخصا لدى سيارتين في نيويورك

7/10/2018

قتل 20 شخصا لدى تصادم سيارة ليموزين تقل أفرادا في طريقهم إلى حفل بمركبة أخرى في شمال ولاية نيويورك الأمريكية.

التفاصيل: 
  • وقع الحادث أمام أحد المتاجر حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا كبيرا من الأشخاص كانوا موجودين في مكان مخصص للانتظار أمامه.
  • قالت وسائل الإعلام إن السيارة الليموزين هبطت مسرعة من أعلى تل لتصطدم بالمتجر الذي كان مكتظا بالمتسوقين.
  • قال إريك وايس المتحدث باسم المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل إن فريقا كاملا من المحققين وصل إلى موقع الحادث.
  • وصفت وسائل إعلام محلية الحادث بأنه الأكبر من حيث عدد قتلى منذ العام 2005.
  • يعد المتجر، الذي يبيع تقريبا كل شيء، مقصدا للكثير من السياح الذين يزورون المنطقة المميزة بالبحيرات والغابات.
  • قال مسؤول في المدينة إن تقاطع الطرقات الذي شهد الحادث معروف بخطورته.
المصدر : وكالات
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