شاهد: مقتل 20 شخصا لدى سيارتين في نيويورك

قتل 20 شخصا لدى تصادم سيارة ليموزين تقل أفرادا في طريقهم إلى حفل بمركبة أخرى في شمال ولاية نيويورك الأمريكية.
التفاصيل:
- وقع الحادث أمام أحد المتاجر حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا كبيرا من الأشخاص كانوا موجودين في مكان مخصص للانتظار أمامه.
- قالت وسائل الإعلام إن السيارة الليموزين هبطت مسرعة من أعلى تل لتصطدم بالمتجر الذي كان مكتظا بالمتسوقين.
- قال إريك وايس المتحدث باسم المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل إن فريقا كاملا من المحققين وصل إلى موقع الحادث.
- وصفت وسائل إعلام محلية الحادث بأنه الأكبر من حيث عدد قتلى منذ العام 2005.
- يعد المتجر، الذي يبيع تقريبا كل شيء، مقصدا للكثير من السياح الذين يزورون المنطقة المميزة بالبحيرات والغابات.
- قال مسؤول في المدينة إن تقاطع الطرقات الذي شهد الحادث معروف بخطورته.