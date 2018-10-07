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منوعات|الهند

شاهد: سائق حافلة يترك عجلة القيادة لـ"قرد"

7/10/2018

أوقفت السلطات في الهند سائق حافلة عن العمل بعد أن ترك قردًا يدير عجلة القيادة، وأثار مقطع فيديو للواقعة انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، المخاوف والسخرية.

تفاصيل الواقعة:
  • مقطع الفيديو أظهر أحد قرود اللانغور جاثمًا على عجلة القيادة، متحكمًا بها على ما يبدو بينما يتحكم السائق في سرعة الحافلة، وذلك خلال رحلة في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند.
  • السائق (36 عامًا) ظهر مبتسمًا وهو يربت على كتف القرد ذو الوجه الأسود، بينما تتحرك الحافلة على الطريق الرئيسي المكتظ.
  • الحادث وقع في أول أكتوبر/تشرين الأول، ولكنه اكتشف بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت تي.إس لاثا المتحدثة باسم هيئة النقل البري الحكومية اليوم الأحد.
تعقيب حكومي
  • المتحدثة باسم هيئة النقل البري الحكومية، قالت إنه "تم وقف السائق، إم براكاش، عن العمل بسبب السماح للقرد بالجلوس على عجلة القيادة وإدارتها. لم يكن له أن يعرض سلامة الركاب للخطر".
  • القرد استقل الحافلة برفقة أحد الركاب، ولم يسفر هذا التصرف عن إصابة أي شخص، وفقًا لما قاله عبد القدوس، وهو مسؤول آخر في الهيئة.
  • عبد القدوس نفى أن يكون السائق قد سلم قيادة الحافلة للقرد، وقال "حتى مقطع الفيديو أظهر أن السائق كان يضع إحدى يديه على عجلة القيادة كل الوقت".
ركاب الحافلة والإنترنت
  • لم يقدم أي من الركاب الثلاثين الذين كانوا على متن الحافلة شكوى بشأن الواقعة.
  • بالرغم من أن مستخدمي مواقع الإنترنت الهنود أعربوا عن خوفهم إزاء الخطر الذي تعرض له الركاب، عارض الكثيرون قرار وقف السائق، قائلين إنه لابد من مسامحة السائق المحب للحيوان مع تحذيره وليس وقفه.
  • يشار إلى أن الهند هي صاحبة أعلى حصيلة ضحايا لحوادث السير، حيث تودي هذه الحوادث بحياة 135 ألف شخص في المتوسط سنويًا على طرق الهند.  
المصدر : الألمانية + مواقع التواصل الاجتماعي
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