شاهد: لوحة للفنان بانكسي تمزق نفسها فور بيعها في مزاد

مزقت لوحة للفنان البريطاني مجهول الهوية بانكسي نفسها في اللحظة التي بيعت فيها في مزاد لدار سوذبيز بأكثر من مليون جنيه إسترليني (الجمعة).

التفاصيل:

قالت دار المزادات الشهيرة إن لوحة "فتاة وبالونة" التي تعد أحد أشهر أعمال بانكسي خرجت عن إطارها مرورا بآلة لتمزيق الورق مخبأة داخل الإطار في الوقت الذي هوت فيه المطرقة لتعلن بيع اللوحة مقابل 1042000 جنيه إسترليني (1.37 مليون دولار) وهو مبلغ يعادل السعر القياسي السابق الذي حققه الفنان.

نشر بانكسي صورة على تطبيق إنستغرام لجمهور مصدوم أثناء مشاهدة اللوحة وهي تتمزق إلى منتصفها تقريبا وكتب تعليقا يقول "ها هي تضيع، تضيع، ضاعت".

قالت دار سوذبيز إن هذه "بالتأكيد" أول مرة يمزق فيها عمل فني نفسه عقب بيعه في المزاد.

أظهرت لقطة مصورة رجلين يحملان اللوحة بعيدا بعد البيع بوقت قصير بينما تدلت قصاصات من قاع الإطار.

لم تفصح دار المزادات عما إذا كانت اللوحة قد اختلفت قيمتها بعدما حدث لها.

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