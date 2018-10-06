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شاهد: لوحة للفنان بانكسي تمزق نفسها فور بيعها في مزاد

6/10/2018

مزقت لوحة للفنان البريطاني مجهول الهوية بانكسي نفسها في اللحظة التي بيعت فيها في مزاد لدار سوذبيز بأكثر من مليون جنيه إسترليني (الجمعة).

التفاصيل:
  • قالت دار المزادات الشهيرة إن لوحة "فتاة وبالونة" التي تعد أحد أشهر أعمال بانكسي خرجت عن إطارها مرورا بآلة لتمزيق الورق مخبأة داخل الإطار في الوقت الذي هوت فيه المطرقة لتعلن بيع اللوحة مقابل 1042000 جنيه إسترليني (1.37 مليون دولار) وهو مبلغ يعادل السعر القياسي السابق الذي حققه الفنان.
  • نشر بانكسي صورة على تطبيق إنستغرام لجمهور مصدوم أثناء مشاهدة اللوحة وهي تتمزق إلى منتصفها تقريبا وكتب تعليقا يقول "ها هي تضيع، تضيع، ضاعت".
  • قالت دار سوذبيز إن هذه "بالتأكيد" أول مرة يمزق فيها عمل فني نفسه عقب بيعه في المزاد.
  • أظهرت لقطة مصورة رجلين يحملان اللوحة بعيدا بعد البيع بوقت قصير بينما تدلت قصاصات من قاع الإطار.
  • لم تفصح دار المزادات عما إذا كانت اللوحة قد اختلفت قيمتها بعدما حدث لها.
خلفية:
  • يشتهر بانكسي، الذي يطلق على نفسه هذا الاسم ولا تعرف هويته الحقيقية، برسوم جدارية ساخرة في الهواء الطلق لها موضوعات سياسية منها رسوم على جدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة ودمية هوائية بالحجم الطبيعي في هيئة أحد معتقلي خليج غوانتانامو وضعها في أحد متنزهات ديزني لاند.
  • أصبحت أعمال بانكسي قيمة جدا بعدما كان يوما فنان جرافيتي مغمورا من مدينة بريستول بإنجلترا.
المصدر : رويترز
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