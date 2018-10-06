شاهد: الجواز السويسري في متناول يدك.. وبثمن زهيد

هل تمنيت يوما أن تحمل جواز السفر السويسري؟ إذا كانت إجابتك نعم.. توجه فورا إلى حي مايفير الراقي في لندن، سترى مكتبا أعده الفنان الأمريكي توم ساكس وستجد "مبتغاك" هناك.

وفي مقابل 20 يورو فقط يمكنك الحصول على نسخة شبيهة بجواز السفر الحقيقي الذي يبتغيه كثيرون، في ذلك المكتب الذي أعده الأمريكي ساكس وأطلق عليه (مكتب الجوازات السويسرية).

الجواز السويسري.. الملاذ الضريبي:

جاء في بيان صحفي أن المكتب المقام على هامش معرض فريز الفني السنوي في لندن "يعبر عن أوجه قلق معاصرة تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وسوريا وسياسات ترمب بشأن الهجرة".

ساكس قال "جواز السفر السويسري يمثل غاية المبتغى… إنه ملاذ ضريبي.. لن يجرؤ أحد على ضرب سويسرا لأن الأخيار والأشرار كليهما يودعون أموالهم بها.. إنها مركز أوربا".

مكتب الجوازات السويسرية: