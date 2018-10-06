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شاهد: الجواز السويسري في متناول يدك.. وبثمن زهيد

6/10/2018

هل تمنيت يوما أن تحمل جواز السفر السويسري؟ إذا كانت إجابتك نعم.. توجه فورا إلى حي مايفير الراقي في لندن، سترى مكتبا أعده الفنان الأمريكي توم ساكس وستجد "مبتغاك" هناك.

وفي مقابل 20 يورو فقط يمكنك الحصول على نسخة شبيهة بجواز السفر الحقيقي الذي يبتغيه كثيرون، في ذلك المكتب الذي أعده الأمريكي ساكس وأطلق عليه (مكتب الجوازات السويسرية).

الجواز السويسري.. الملاذ الضريبي:
  • جاء في بيان صحفي أن المكتب المقام على هامش معرض فريز الفني السنوي في لندن "يعبر عن أوجه قلق معاصرة تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وسوريا وسياسات ترمب بشأن الهجرة".
  • ساكس قال "جواز السفر السويسري يمثل غاية المبتغى… إنه ملاذ ضريبي.. لن يجرؤ أحد على ضرب سويسرا لأن الأخيار والأشرار كليهما يودعون أموالهم بها.. إنها مركز أوربا".
مكتب الجوازات السويسرية:
  • في داخل المكان عدة مكاتب وراء كل مكتب.. علم سويسري كبير بصليبه الأبيض وخلفيته الحمراء، ويوجه العاملون أسئلة شخصية لطالبي جوازات السفر ويلتقطون صورا لهم ويطبعون أسماءهم على (جوازات ستوديو توم ساكس) التي تحمل أرقاما متسلسلة. الجواز ممهور بختم الاستوديو ورقمه مسجل في قاعدة بيانات.
  • إصدار "الجوازات" متاح بمعرض تاديوس روباك في مايفير لأربع وعشرين ساعة فقط بدأت في 1700 بتوقيت غرينتش أمس الجمعة.
  • يقول ساكس (52 عاما) "هي ليست مجازة من الحكومة السويسرية، بل مجازة من هذا (الاستوديو) وبوسعك أن تستخدمها.. بوسعك أن تجعل العالم على شاكلة غير التي هو عليها، على الشاكلة التي تريدها أنت".
  • ساكس قال في بيان إن مشروعه يهدف لكشف زيف الحدود "في وقت ديمقراطياتنا الليبرالية مهددة فيه والمقموعون في أرجاء العالم يعيشون في خطر وبلا ملاذ".
  • بعد انتهاء اليوم (السبت) سيبقى مكتب الجوازات في مكانه حيث يمكن للزائرين إلقاء نظرة عليه حتى نوفمبر /تشرين الثاني.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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