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منوعات|ألمانيا

آكل لحوم بشر التهم ضحيته مع البطاطس والكرنب

آرمين مايفيس
آرمين مايفيس
6/10/2018

قضت محكمة بألمانيا، الجمعة، بضرورة استمرار سجن مهندس ألماني قتل شخص برضاه ثم أكله في قضية صدمت البلاد حتى على الرغم من أنه قضى 15 عاما في السجن لإدانته بالقتل.

التفاصيل:
  • وافقت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت على قرار لمحكمة أدنى برفض طعن من آرمين مايفيس بتحويل الحكم عليه بالسجن مدى الحياة إلى حكم مع وقف التنفيذ.
خلفيات: 
  • في رواية أثارت رعب ألمانيا وجد مايفيس ضحيته بيرند-يورغين برانديس على الإنترنت. وكان برانديس وهو مدير لتكنولوجيا الإعلام قد نشر إعلانا يطلب شخصا "لإنهاء حياته دون أن يترك أثرا".
  • سافر برانديس بالقطار للقاء مايفيس في بلدة روتنبرج بغرب ألمانيا في مارس/ آذار 2001. وهناك قام مايفيس بتصوير نفسه وهو يقطع قضيب برانديس بسكين قبل أن يحاول الرجلان أكله.
  • فقد برانديس الوعي بعد أن نزف بشدة. وقام مايفيس بوضع برانديس على مقعد وقبله في شفتيه قبل أن يرشق سكينا في رقبته.
  • قام بعد ذلك بتعليق الضحية على خطاف وجمد 30 كيلوغراما من اللحم في أكياس ثم أكل بعضها بعد ذلك مع الكرنب (الملفوف) والبطاطس (البطاطا).
  • كانت محكمة ألمانية قد أدانت مايفيس في بادئ الأمر بالقتل الخطأ وحكمت عليه بالسجن ثماني سنوات في 2004.
  • لكن محكمة في فرانكفورت ألغت هذا الحكم في 2006 ورفضت حجة الدفاع بأن مايفيس قام بذلك بناء على طلب الضحية وهي جريمة مماثلة للقتل الرحيم الذي تصل أقصى عقوبة له في ألمانيا السجن خمس سنوات.
  • قالت محكمة فرانكفورت إن مايفيس مريض نفسيا ولكنه كان مدركا تماما لما يفعله.
المصدر : رويترز
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