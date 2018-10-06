آكل لحوم بشر التهم ضحيته مع البطاطس والكرنب

قضت محكمة بألمانيا، الجمعة، بضرورة استمرار سجن مهندس ألماني قتل شخص برضاه ثم أكله في قضية صدمت البلاد حتى على الرغم من أنه قضى 15 عاما في السجن لإدانته بالقتل.

التفاصيل:

وافقت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت على قرار لمحكمة أدنى برفض طعن من آرمين مايفيس بتحويل الحكم عليه بالسجن مدى الحياة إلى حكم مع وقف التنفيذ.

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