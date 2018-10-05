شاهد: غروزني تحيي عيدها الـ200 بحفل زواج جماعي

نظمت العاصمة الشيشانية غروزني اليوم الجمعة حفل زواج جماعيا بمناسبة العيد المائتين للمدينة بمشاركة 200 شاب و200 فتاة.

وحملت الفتيات الورود والأباريق التقليدية وهن يمشين في ممشى مزين بالورود التي تم تصميمها على شكل قلوب في منتزه الورود بالعاصمة غرزوني، وبصحبتهن أزواجهن، الذين ارتدوا أزياء تقليدية.

وبعد الاحتفال توجه الأزواج الجدد وأقاربهم إلى حفلات الزواج التي نظموها في منازلهم.

ونظمت الحكومة الشيشانية احتفالات واسعة في الذكرى المائتين لتأسيس العاصمة غروزني، تضمنت مهرجانا للثقافة القوقازية والرياضات المحلية، وحفلا موسيقيا في الميدان الرئيسي بالمدينة، وافتتاح العديد من المتنزهات.